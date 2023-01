Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip: l'ultima lite alla quale i telespettatori hanno assistito, è quella tra Oriana e Dana per un dei "vestiti di troppo". La modella marocchina ha perso le staffe quando ha visto che la coinquilina aveva spostato i suoi abiti da un armadio all'altro e, per farle dispetto, ha preso la roba di Marzoli e l'ha lanciata per terra. Urla e insulti nella notte tra le due vippone che non si sono piaciute sin dal primo giorno in cui Saber ha messo piede tra le mura di Cinecittà.

La discussione al Grande Fratello Vip 7

Neppure il tempo di fare la pace con Daniele, che Oriana ha già litigato con un'altra concorrente del Grande Fratello Vip. La notte del 2 gennaio, infatti, la venezuelana ha suscitato l'ira di Dana mettendo mano nelle sue cose personali.

Chi ha assistito alla diretta su Mediaset Extra, racconta che l'influencer si è accorta che Saber aveva messo alcuni suoi vestiti nel suo armadio e, visto che tra loro non c'è mai stata simpatia, li ha presi e li ha spostati altrove.

Marzoli ha trasferito gli abiti della coinquilina nell'armadio di Sarah, col la quale ha un rapporto d'amicizia: è bastato questo banale gesto a scatenare l'ennesima lite della settimana tra le mura di Cinecittà.

Le grida contro Antonella al Grande Fratello Vip

Quando Dana ha visto che i suoi vestiti non erano più dove lei li aveva lasciati, ha reagito male: ha preso gli abiti di Oriana e li ha lanciati per terra per dispetto.

Non appena la concorrente venezuelana è entrata in camera da letto e si è accorta di quello che la compagna d'avventura aveva appena fatto, ha perso le staffe e ha iniziato a inveire contro di lei.

"Sei ridicola e patetica. Io non ho messo le tue cose sul pavimento ma nell'armadio di Sarah. Sei una pazza. Stai cercando di provocarmi per avere una clip. Sei una maleducata", ha detto Marzoli con un tono di voce decisamente alto.

"Tu non tocchi le mie cose senza il mio permesso! Tutte le volte che lo farai, butterò le tue per terra.

Così impari la lezione", ha ribattuto la marocchina la notte scorsa al Grande Fratello Vip.

Dopo essersi gridate contro per qualche minuto, le due vippone hanno messo fine alla discussione e ognuna si è sfogata con il proprio gruppo: Oriana è stato informata da Onestini che Dana la stava insultando in arabo quando ha lasciato la stanza.

A conferma di ciò, c'è il tweet di una fan che sostiene di conoscere la lingua di Saber: "La stava insultando dandole della poco di buono. Credo sia poco leale fare così quando l'interlocutore non capisce così dici".

Attesa per la puntata del Grande Fratello Vip

Quella con Dana, però, è soltanto l'ultima discussione che Oriana ha avuto di recente al Grande Fratello Vip: in soli sette giorni, infatti, la ragazza ha litigato con Daniele e poi con Antonella.

Per provocare Fiordelisi, l'influencer le ha detto che tratterebbe Edoardo come un cagnolino, un parere col quale ha concordato anche lo stesso Donnamaria dopo essersi allontanato dalla fidanzata per l'ennesima volta.

Oggi, lunedì 2 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del reality Mediaset e saranno tanti gli argomenti che Alfonso Signorini approfondirà in diretta con il cast: dalle coppie in crisi (anche Tavassi e Micol si sono separati la notte di Capodanno), alle mille tensioni tra i vipponi, fino ad arrivare al motivo per il quale Antonino ha lasciato la casa pochi giorni fa.

Una tra Wilma Goich, Sarah Altobello, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, infine, sarà eliminata definitivamente dal gioco, e sarà l'inquilina che avrà raccolto meno preferenze alla chiusura del televoto aperto la scorsa settimana.