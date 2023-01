Continuano a volare i numeri conquistati dalla soap opera Il Paradiso delle Signore, in termini di ascolti. Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa il 17 gennaio 2023, raccontano che Marcello Barbieri (Pietro Masotti) arriverà a prendere una decisione drastica, dopo il gesto della sua ex fidanzata Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) di fidanzarsi ufficialmente con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco). Il giovane barista sarà intenzionato a lasciare il capoluogo lombardo per mettere piede in Australia.

Il Paradiso delle signore, episodio del 17 gennaio: Matilde vuole fare pace con Vittorio

Nell’ottantaduesimo episodio della serie televisiva in programmazione su Rai Uno martedì 17 gennaio come al solito a partire dalle ore 16:05 circa, Matilde (Chiara Baschetti) su consiglio della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) deciderà di fare pace con il suo direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) riuscendo a convincerlo a ritirare il premio vinto grazie a lei.

Intanto il new entry Francesco (Cristian Roberto) vorrà raggiungere un obiettivo dopo essere arrivato nel capoluogo lombardo con la madre: il ragazzo cercherà di guadagnarsi la fiducia e la stima di Salvatore (Emanuel Caserio).

Salvatore ha dubbi sulla scelta di Marcello, Ferraris pronto a fare una confessione inaspettata

A proposito del giovane Amato si aprirà con l’amico e coinquilino Armando (Pietro Genuardi), rivelandogli i suoi dubbi e pensieri per la decisione dell’amico e socio di lavoro Barbieri di trasferirsi in Australia a seguito del fidanzamento ufficiale tra Ludovica e Ferdinando.

Il capo magazziniere Ferraris sarà pronto a fare una confessione inaspettata, per impedire a Barbieri di andarsene via da Milano.

Riassunto del 16 gennaio: Barbieri rimane deluso dalla sua ex Ludovica

Nella puntata del 16 gennaio, Veronica (Valentina Bartolo) vorrà lavorare al grande magazzino dopo essersi licenziata a causa della contrarietà del compagno Ezio (Massimo Poggio) quando Palma (Valentina Tomada) sarà decisa a trovarsi di un nuovo impiego.

Don Saverio (Andrea Lolli) vorrà impedire ad Alfredo (Gabriele Anagni) di convincere sua nipote Clara (Elvira Camarrone) a partecipare a una gara.

Successivamente il direttore Vittorio non vorrà ritirare un premio vinto grazie a Matilde, per aver posato come modella della campagna pubblicitaria del grande magazzino milanese. Per finire Ludovica spezzerà il cuore al suo ex Marcello, nell’istante in cui gli dirà di aver ufficializzato la relazione sentimentale con Ferdinando: la giovane Brancia di Montalto quindi si lascerà il passato alle spalle in maniera definitiva.