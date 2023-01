Le anticipazioni settimanali di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 16 al 21 gennaio, rivelano che Quinn sarà furiosa con Donna. La moglie di Eric affronterà faccia a faccia la sorella di Brooke, intimandole di stare lontana da suo marito. Tutto avverrà dopo che Quinn scoprirà che Donna ha risvegliato il desiderio sessuale del marito.

Quinn scopre che il desiderio di Eric si risveglia con Donna: spoiler Beautiful

Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 nella settimana sino al 21 gennaio, vedono al centro delle vicende Donna Logan.

L'ex moglie di Eric si confiderà con le sorelle, raccontandogli dei due episodi in cui Eric si sarà "risvegliato" sessualmente. Ovviamente Donna chiederà a Brooke e Katie di mantenere il segreto, ma così non sarà. Brooke andrà alla villa per parlare con Eric e, convinta di essere sola con lui, gli farà capire di essere al corrente del suo segreto. Non solo, spingerà il suocero a lasciare la moglie per tornare con Donna. Peccato che anche Quinn sarà in casa e avrà modo di ascoltare tutta la conversazione.

Quinn dichiara guerra alla rivale e le intima di stare lontana da Eric

Quinn non prenderà bene la cosa e si infurierà con la sua rivale, giurando di fargliela pagare. Il giorno dopo andrà alla Forrester Creations e la affronterà a faccia a faccia.

Quinn non crederà alla sua buona fede e le intimerà di stare lontana da Eric. Arriverà persino a minacciarla nel caso in cui dovesse ancora avvicinarsi a lui. Ancora non si sa cosa abbia in mente di fare Quinn. Nel frattempo, secondo le anticipazioni su ciò che andrà in onda nella settimana sino al 21 gennaio, nemmeno Katie terrà la bocca chiusa su quanto avvenuto tra Eric e Donna.

Beautiful, spoiler 16-21 gennaio: Katie si confida con Carter

Nel corso dei nuovi episodi Katie si confiderà con Carter, convinta che l'avvocato debba sapere quanto sta accadendo al matrimonio di Quinn. Se Donna si dovesse riavvicinare all'ex marito, per Carter potrebbe esserci una possibilità con Quinn. L'avvocato, però, non sembrerà così entusiasta di questa possibilità.

Carter sarà molto più sereno proprio grazie all'amicizia con Katie. Nel frattempo, il pubblico di Beautiful, non potrà fare a meno di notare una sorta di gelosia in Thomas. Il figlio di Ridge sarà sempre più attratto da Paris, nonostante lei sia fidanzata con Zende. Questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 16 al 21 gennaio 2023 a partire dalle 13:40.