Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano creata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi de Il Paradiso dal 16 al 20 gennaio, evidenziano che la campagna promozionale della nuova collezione per la quale ha posato Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) riceverà un premio. Riconoscimento che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) inizialmente non vorrà ritirare, anche se Matilde riuscirà a convincerlo a cambiare idea in tal senso.

Tancredi (Flavio Parenti), intanto, si accorgerà che il feeling tra Conti e Frigerio è molto marcato e ciò fomenterà in lui una certa gelosia. A rassicurare lo zoppicante legale, però, ci penserà il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che dirà allo stesso di avere in mente di attuare uno stratagemma atto a mettere fuori gioco sia Vittorio che il Paradiso, espediente che potrà concretizzarsi soltanto grazie a Palazzo Andreani. Malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, il padre di Marta (Gloria Radulescu) potrebbe creare un altro atelier di Moda nell'immobile acquistato allo scopo di danneggiare finanziariamente Il Paradiso delle Signore.

L'evoluzione del rapporto relazionale tra Vittorio e Umberto

Sino alla scorsa stagione della soap di Rai 1 era difficile ipotizzare delle forti frizioni tra Umberto e Vittorio, e invece ciò si sta inaspettatamente concretizzando nel capitolo attuale della fiction daily.

Conti e il commendatore, difatti, erano soci dell'atelier meneghino e, a parte qualche piccolo diverbio per futili ragioni, hanno sempre abituato i telespettatori a proteggersi e aiutarsi a vicenda, col banchiere che ha tolto le castagne dal fuoco a Vittorio più e più volte.

Nella stagione in essere, però, gli equilibri gestionali sono irrimediabilmente cambiati da quando la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) ha sottratto con l'inganno le quote della boutique del cognato, divenendo socia di Vittorio.

Da quell'istante è parso, e le anticipazioni sembrano confermarlo, che Conti e Guarnieri siano passati dall'essere amici a nemici.

Umberto potrebbe creare un altro atelier di moda a Palazzo Andreani

Gli spoiler ufficiali de Il Paradiso delle Signore 7 non specificano quale sarà la trovata del banchiere per danneggiare Vittorio e l'atelier.

Nonostante ciò, è possibile avanzare l'ipotesi che Umberto, sfruttando il recente acquisto di Palazzo Andreani, possa creare all'interno dello stesso un'altra boutique di moda. Qualora ciò dovesse trovare riscontro, Guarnieri senior potrebbe divenire un concorrente del Paradiso dai tratti sleali, magari abbassando considerevolmente i prezzi rispetto alla rinomata boutique e/o cercando di soffiare alcuni dipendenti talentuosi al grande magazzino in cambio di lauti stipendi.