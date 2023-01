Non sono passate neppure 24 ore da quando è stata registrata una delle puntate di Amici più spiazzanti della ventiduesima edizione. Chi ha partecipato alle riprese dell'11 gennaio, infatti, racconta che la produzione ha messo in sfida sei allievi per un fatto grave accaduto la notte di Capodanno. Maria De Filippi non ha potuto mostrare al pubblico le immagini di quello che è successo, ma in rete si sta facendo largo l'ipotesi che alcuni titolari potrebbero aver creato una miscela illecita con la noce moscata.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La scuola di Amici è di nuovo al centro dell'attenzione per i comportamenti scorretti di alcuni allievi: per l'ennesima volta da quando è iniziata l'edizione numero 22, i professori sono stati costretti a prendere dei provvedimenti nei confronti di chi ha gravemente violato il regolamento.

Le anticipazioni della 16^ registrazione non chiariscono cosa è successo la notte del 31 dicembre, anche perché la stessa Maria ha parlato di un episodio molto serio che lei e gli autori sono stati obbligati a censurare.

La conduttrice del talent-show, dunque, ha solo accennato ad un qualcosa che 6 titolari della classe hanno fatto a Capodanno in casetta, una vicenda che gli addetti ai lavori hanno appreso soltanto il 6 gennaio scorso (quindi dopo la prima puntata del 2023, registrata mercoledì 4).

La sfuriata della presentatrice di Amici

Gli spoiler del 16° speciale di Amici fanno sapere che Maria De Filippi non ha mandato in onda il filmato che prova quello che hanno fatto 6 allievi la notte di Capodanno: le immagini sono state censurare perché non trasmettibili in televisione e soprattutto non nel primo pomeriggio di Canale 5.

I professori hanno avuto la possibilità di visionare tutti i video messi a disposizione della produzione, dopodiché hanno preso i loro provvedimenti nei confronti dei ragazzi coinvolti.

Stando a quello che ha parzialmente raccontato la padrona di casa, la "mente" di tutto sarebbero stati Wax e NDG: il cantante del team Arisa, in particolare, avrebbe avuto l'idea che è costata a sei di loro una severissima punizione.

La conduttrice era molto arrabbiata con Matteo, tant'è che ha anche parlato di una sua mancanza di rispetto mentre la sua prof gli parlava e lui le dava le spalle.

I due talenti appena citati e Maddalena hanno affrontato una sfida e l'hanno vinta, Samu ha fatto altrettanto ma il suo verdetto è stato "congelato" e rimandato alla prossima puntata, Valeria si è confrontata con Cricca e ha perso (l'ex alunno è rientrato nella scuola) e Tommy Dali è stato eliminato da Rudy Zerbi senza nemmeno potersi esibire.

I rumor sull'ultimo speciale di Amici

Le anticipazioni della 16esima puntata di Amici non chiariscono se Maria svelerà mai cosa è successo in casetta la notte di Capodanno, per questo in rete stanno circolando varie teorie a riguardo.

L'ipotesi più accreditata dai fan, però, è quella che alcuni ragazzi avrebbero usato la noce moscata per creare una "miscela illecita" che avrebbe effetti simili alle sostanze stupefacenti.

Chi era in studio l'11 gennaio, inoltre, racconta che gli ideatori di tutto sarebbero stati Wax e NDG: Maddalena, Valeria, Samu e Tommy Dali avrebbero partecipato a questo "fatto grave" che la redazione ha scoperto il giorno dell'Epifania.

Sui social network sta anche circolando un breve video (postato dalla ballerina di latinoamericano che si è ritirata per un infortunio al ginocchio) in cui si vedono alcuni ragazzi bere alcool dalla bottiglia. Un parere piuttosto condiviso, però, è che sarebbe stata la produzione a fornire alcolici ai talenti per festeggiare l'arrivo del 2023, anche perché loro vivono isolati da settembre e tutto quello che hanno gli viene portato direttamente in casetta.