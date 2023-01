Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste nel corso della settimana 23-27 gennaio 2023 su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno del tutto inaspettato di Marco Di Sant'Erasmo, il quale tornerà in scena a distanza di poche settimane dal suo trasferimento in America.

Spazio anche alle vicende di Vito che, dopo essersi lasciato andare con Maria, deciderà di affrontare la ragazza e di confessare il segreto legato al suo passato.

Umberto accetta la festa di fidanzamento: anticipazioni Il paradiso 23-27 gennaio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore al 27 gennaio rivelano che Ludovica proporrà a Flora di organizzare una festa di fidanzamento ufficiale "a quattro" assieme ai loro rispettivi partner.

In questo modo, infatti, potrebbero rendere pubbliche le loro relazioni con una cerimonia che si terrà al Circolo. Una proposta che, in un primo momento, verrà rifiutata dal commendatore Guarnieri.

Flora non potrà nascondere la sua delusione e l'amarezza per il rifiuto da parte di Umberto anche se, col passare dei giorni, l'uomo cambierà idea e accetterà la proposta.

Di conseguenza, Flora e Ludovica si dedicheranno ai preparativi per l'organizzazione della festa che si terrà al Circolo.

Marco torna e spiazza Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 gennaio

I colpi di scena non mancheranno dato che, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 gennaio, rivelano che all'evento si presenterà anche un ospite inaspettato.

Trattasi del giovane Marco, il nipote della contessa Adelaide: il ragazzo farà "irruzione" durante questa festa di fidanzamento al Circolo e tornerà da solo, dato che al suo fianco non ci sarà la fidanzata Stefania.

Il ritorno di Marco non passerà affatto inosservato e finirà per spiazzare soprattutto Gemma. La figlia di Veronica, anche lei presente al Circolo per la festa di fidanzamento delle coppie Flora-Umberto e Ferdinando-Ludovica, resterà turbata nel rivedere il suo ex fidanzato.

Vito affronta Maria sul suo segreto: anticipazioni Il Paradiso 23-27 gennaio

Occhi puntati anche sulle vicende di Vito Lamantia: gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che il contabile del grande magazzino si lascerà andare sempre più con Maria.

Tra i due ci sarà il fatidico atteso bacio, il quale però porterà il ragazzo a sentirsi in colpa nei confronti della donna, perché non è stato sincero al 100% con lei.

Vito nasconde un segreto legato al suo passato che, fino a questo momento, non ha svelato alla giovane Puglisi. E, nel corso dei prossimi episodi della settima stagione, Vito deciderà di uscire allo scoperto e confessare tutta la verità a Maria.

Vittorio allontana Matilde: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti: gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che per l'uomo non sarà facile far finta che non sia successo nulla con Matilde e, per questo motivo, cercherà in tutti i modi di allontanarla dalla sua vita.

Conti, infatti, capirà che l'unico modo per evitare ulteriori sofferenze è quello di far uscire Matilde dalla sua vita e in tale modo prenderne le distanze.

Del resto, la donna ha fatto la sua scelta finale ed ha deciso di concedere una nuova chance a suo marito Tancredi: quest'ultimo continuerà a stare attento a tutte le sue mosse, evitando ogni tipo di errore per non far ricredere sua moglie.

Matilde si lascerà abbindolare dall'uomo oppure il sentimento per Vittorio avrà la meglio? Lo scopriremo nel finale di questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.