L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 dal 9 al 13 gennaio 2023 promette nuovi colpi di scena e sorprese. Le anticipazioni della soap rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende del triangolo sentimentale che vede coinvolti Vittorio, Matilde e Tancredi.

Per Conti non sarà affatto semplice riuscire a gestire questa situazione dopo che, la sua socia in affari, ha scelto di concedere una seconda chance al marito.

Spazio anche alle vicende di Ezio: l'uomo apparirà deluso da una scelta presa dalla sua promessa sposa, Veronica.

Matilde perdona Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 13 gennaio 2023, rivelano che Matilde deciderà di concedere una seconda possibilità a suo marito.

La donna, dopo aver messo in discussione il suo matrimonio, si renderà conto che non può gettare tutto all'aria e per tale motivo si convincerà del fatto che sia giusto riprovarci con Tancredi.

Un duro colpo per Vittorio Conti: l'uomo apparirà devastato e provato da questa situazione che riguarda la sua amata socia in affari ma, al tempo stesso, non avrà alcuna intenzione di arrendersi facilmente.

Vittorio Conti non si arrende con Matilde: anticipazioni Il Paradiso 9-13 gennaio 2023

Vittorio si ritroverà costretto a fare finta di niente ma, nonostante questo, non sarà pronto a farsi da parte facilmente.

Conti, infatti, si metterà all'opera per organizzare una bella sorpresa speciale alla sua amata, con la speranza di poter fare breccia nel suo cuore.

Tuttavia, al lavoro, ci sarà anche la contessa: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Adelaide sarà interessata a capire cosa sta succedendo tra Vittorio e Matilde e cercherà così di dare una mano alla coppia.

Quale sarà la decisione finale di Matilde? Accetterà il corteggiamento di Conti oppure resterà ferma e decisa sulla sua posizione?

Ezio Colombo deluso da Veronica: anticipazioni Il Paradiso 9-13 gennaio 2023

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 9-13 gennaio 2023 rivelano che Veronica, consapevole della difficile situazione economica che sta affrontando Ezio con la sua nuova attività, deciderà di darsi da fare e di trovarsi un impiego.

La donna, grazie all'aiuto di sua figlia Gemma, riuscirà ad essere assunta all'interno del grande magazzino milanese guidato da Vittorio e Adelaide.

In questo modo, quindi, anche Veronica potrà contribuire al bilancio e alle spese familiari ma, tale scelta, finirà per deludere Ezio.

Il dottor Colombo, infatti, quando scoprirà del nuovo lavoro di Veronica non sarà affatto felice e si dirà contrariato dalla scelta della mamma di Gemma.