Non è passata neppure una settimana da quando Maria De Filippi ha condotto l'ultima registrazione di Uomini e donne del 2022. Le anticipazioni di quella puntata riguardano anche Armando e il severo rimprovero che ha ricevuto dalla padrona di casa: il napoletano è stato accusato di sentirsi troppo un personaggio e di non impegnarsi concretamente nella ricerca dell'amore. Dopo aver saputo della strigliata della conduttrice, alcuni fan sospettano che Incarnato possa non essere riconfermato nel parterre del dating-show, esattamente come è accaduto con Pinuccia un mese fa circa.

Attesa per le nuove puntate di Uomini e Donne

La regolare programmazione di Uomini e Donne ricomincerà lunedì 9 gennaio, ma i telespettatori già sanno cosa sarà trasmesso in tv al rientro delle vacanze. Tra Natale e Capodanno, infatti, sono state registrate ben tre nuove puntate del dating-show, alle quali hanno partecipato i "soliti noti".

Il cast 2023 del Trono Over, ad esempio, ripartirà da Riccardo, Gemma e dalle loro più recenti frequentazioni: Guarnieri continua il tira e molla con Gloria, mentre Galgani è uscita per qualche settimana col 52enne Alessandro, ma pochi giorni fa è stata "lasciata".

Tra i protagonisti dei primi appuntamenti dell'anno del programma di Canale 5, ci sarà anche Armando: il cavaliere è finito al centro di una diatriba con una dama che aveva contattato la redazione esclusivamente per lui.

Il parere del pubblico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 29 dicembre, infatti, parlano di un severo rimprovero che Maria ha fatto ad Armando in merito alla sua ultima frequentazione. Il napoletano ha accusato la sua corteggiatrice di non essere abbastanza interessata, ma la padrona di casa l'ha smentito riportando i dettagliati racconti della giovane su quello che sarebbe accaduto lontano dai riflettori.

Incarnato si sarebbe rifiutato di fare una video chiamata con la dama per paura che lei potesse fargli degli screenshoot: questo ha fatto perdere le staffe a De Filippi che al cavaliere ha chiesto "ma pensi di essere un personaggio? ti senti così?".

La presentatrice di Uomini e Donne, dunque, ha sgridato pubblicamente lo storico protagonista del Trono Over, criticandolo per l'atteggiamento "da divo" che avrebbe da un po' di tempo a questa parte con chi vorrebbe conoscerlo.

Il ritocchino durante la pausa da Uomini e Donne

Chi ha assistito alla sfuriata di Maria, ha anche raccontato che ha punzecchiato Armando sul ritocchino estetico che ha fatto durante le vacanze di Natale (lui stesso ha postato una foto nello studio del chirurgo dal quale si è recato per migliorarsi fisicamente). Secondo De Filippi, dunque, il napoletano sarebbe concentrato esclusivamente sulla popolarità e starebbe trascurando l'obiettivo principale della trasmissione: trovare l'amore.

Non è la prima volta che la presentatrice critica aspramente Incarnato in studio e, secondo voci che circolano in rete da qualche giorno, quest'ultima strigliata potrebbe costare cara al cavaliere.

Solamente un mese fa, infatti, Pinuccia Della Giovanna è stata allontanata definitivamente dal programma dopo essersi resi protagonista di un paio di momenti che hanno fatto arrabbiare la padrona di casa (dal pressing ad Alessandro al finto svenimento durante la lite con Tina).

Un parere che alcuni spettatori stanno condividendo, è che Armando potrebbe non essere riconfermato nel cast e quindi potrebbe non partecipare alle puntate che saranno registrate prossimamente (la prima del 2023 è prevista per venerdì 6 gennaio).