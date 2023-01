Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera di stampo bavarese, nata da un'idea di Bea Schmidt, raccontano che Vanessa non vorrà più saperne di Max dopo aver scoperto che l'ha tradita con Elsa. Al contempo, la receptionist sarà grata a Gerry per l'onesta dimostratale, nel frattempo il fitness trainer si apposterà a casa dei Sonnbichler per prodigarsi in una serenata al fine di riconquistare la schermitrice. Canto romantico che non sortirà l'effetto sperato da Richter, con quest'ultimo che non si darà per vinto e deciderà di accamparsi, con tanto di tenda, nel guardino dei Sonnbichler.

Gerry, preoccupato per il fratello, convincerà Alfons e Hildegard ad ospitarlo in casa, ma la presenza di Max parrà andare a genio soltanto al consanguineo. Gerry e Max, infine, ne approfitteranno per chiarire le loro posizioni e seppellire l'ascia di guerra, così tra i due fratelli tornerà a regnare il sereno.

La scappatella di Max con Elsa

Mentre Vanessa era in un campo d'addestramento, Max aveva fatto la conoscenza di Elsa, nuova ospite del lussuoso hotel, alla quale aveva fatto credere di essere single. Complice qualche bicchiere in più, tra i due c'era stata una parentesi passionale che era stata prontamente scoperta da Gerry.

Il golfista, al rientro della giovane Sonnbichler dal campo d'addestramento, si era sforzato parecchio per non raccontare la verità alla ragazza ma, ad un certo punto, Gerry dirà a Vanessa che Max l'ha tradita con Elsa.

Tale confessione aveva avuto due risvolti: Vanessa aveva deciso di troncare la storia col fidanzato e quest'ultimo, di conseguenza, aveva reciso ogni legame col fratello Gerry.

Max tenterà di riconquistare Vanessa cantandole una serenata

Gli spoiler di Sturm der Liebe evidenziano che Vanessa, dopo aver lasciato Max, deciderà di non voler nemmeno incontrare l'ex fidanzato.

Voglioso di riconquistare il cuore della giovane atleta, Max canterà una serenata a Vanessa che però non sortirà l'effetto sperato.

Il fitness trainer, quindi, alzerà il tiro decidendo di accamparsi nel giardino di casa Sonnbichler facendo preoccupare non poco Gerry, col fratello che convincerà Hildegard e Alfons ad ospitare Max in casa loro.

Se da un lato Max non riuscirà comunque ad ottenere un'altra chance sentimentale da Vanessa, il ragazzo riuscirà invece a chiarirsi col fratello e, dopo essersi perdonati a vicenda, tra i due consanguinei tornerà a regnare il sereno.