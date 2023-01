L'appuntamento con Il Paradiso delle signore nella settimana 30 gennaio - 3 febbraio 2023 promette nuovi entusiasmanti colpi di scena.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che il ritorno in città di Marco non passerà inosservato agli occhi di Gemma e, i due, si ritroveranno ad essere intimi e complici proprio come ai vecchi tempi.

Spazio anche alle vicende di Francesco che, in questi nuovi episodi della soap opera, farà i conti con la pesante accusa di furto all'interno della Caffetteria.

Gemma indaga sul suo ex fidanzato Marco: anticipazioni Il Paradiso al 3 febbraio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma fino al 3 febbraio 2023, rivelano che la presenza in città di Marco, senza Stefania, desterà non pochi sospetti.

Sarà soprattutto Gemma a notare una certa irrequietezza da parte del suo ex fidanzato, motivo per il quale deciderà di indagare per cercare di scoprire la verità su quanto sta accadendo tra il nipote della contessa e la sua sorellastra.

Intanto Marco si ritroverà a dover affrontare anche i conti rimasti in sospeso con suo fratello Tancredi: quest'ultimo, infatti, tenterà in tutti i modi di riconquistare la fiducia del fratello ma non sarà affatto facile.

Marco e Gemma intimi: anticipazioni Il Paradiso al 3 febbraio 2023

Il colpo di scena avverrà in occasione della cena che verrà organizzata al Circolo per festeggiare il ritorno in città di Marco.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 3 febbraio 2023, rivelano che Gemma prenderà parte all'evento e si ritroverà ad essere vicina più che mai al suo ex fianzato.

I due ragazzi, infatti, ritroveranno quell'intimità che aveva contrassegnato il loro legame ai tempi del fidanzamento e passeranno del tempo insieme, proprio come accadeva in passato.

Come si evolverà la situazione tra i due? Tra Marco e Gemma si riaccenderà la fiamma della passione nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione della soap opera?

Francesco accusato di furto: anticipazioni Il Paradiso al 3 febbraio

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 3 febbraio 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per una grave accusa di furto ai danni di Francesco.

All'interno della caffetteria spariranno alcuni bozzetti di abiti e, Salvo accuserà Francesco di essere il responsabile di quanto è accaduto.

Il neo assunto barista verrà tacciato di essersi reso protagonista di un furto ma, a quel punto, si ritroverà costretto a doversi difendere dalle varie accuse.

Spazio anche alle vicende di Vittorio e Matilde: i due si ritroveranno sempre più ai ferri corti, dopo che la donna accuserà Conti di voler creare astio tra suo marito e il fratello Marco.