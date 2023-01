Silenzi e amori in bilico nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio su Rai 1. Il ritorno improvviso di Marco porterà molti stravolgimenti nelle trame della soap, coinvolgendo sia Tancredi che Gemma. Di Stefania non si saprà niente, circostanza che metterà in allarme le amiche Veneri e non solo. Intanto Salvatore studierà bene il comportamento di Francesco, che da poco sta lavorando alla Caffetteria. Frugando nella sua borsa, troverà dei bozzetti e il giovane Amato sarà furioso, credendo che Rizzo abbia compiuto un furto al grande magazzino.

Attenzione anche a Marcello e Adelaide, che ormai saranno indivisibili, tanto che la contessa gli farà una proposta eclatante.

Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio

Nelle precedenti puntate Il Paradiso delle signore, Gemma è rimasta turbata da Marco dopo il suo arrivo e soprattutto dopo essersi presentato all'appuntamento che aveva con Carlos, il suo nuovo corteggiatore. La giovane Zanatta ne ha parlato con Roberto, che già aveva intuito il suo stato d'animo.

La situazione si complicherà di più quando Marco non riuscirà più a nascondere la sua sofferenza, come noteranno Vittorio e Matilde. Entrambi, in un primo momento, crederanno che si tratti del rapporto burrascoso con Tancredi, che in effetti non lo accoglierà nel migliore dei modi.

Intanto Conti sarà impegnato a organizzare una nuova campagna pubblicitaria con una testimonial d'eccezione: Sandra Milo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 febbraio: Francesco accusato di furto

Occhio a quello che succederà nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 30 gennaio al 3 febbraio per quanto riguarda Francesco: il suo segreto verrà alla luce.

Salvatore, dopo una giornata in Caffetteria, noterà dei bozzetti nella borsa di Francesco e penserà che li abbia rubati per rivenderli. Immediatamente chiamerà Armando e il giovane Rizzo verrà accusato di furto.

Le cose però non sono sempre come appaiono. Francesco dimostrerà di non aver rubato proprio nulla e Salvo si scuserà con lui.

Il Paradiso delle signore: Marco e Stefania si sono lasciati? Gemma indaga

Infine, nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore in programma dal 30 gennaio al 3 febbraio, Marco ammetterà che il vero motivo della sua sofferenza è Stefania, con la quale ha dei problemi.

Vittorio e Matilde proveranno a stragli vicino, ma Marco faticherà ad aprirsi. Sarà con Gemma, invece, che passerà una lunga serata fatta di confidenze e strane alchimie.

Grande svolta anche per Marcello: Adelaide, dopo la loro notte di passione, gli proporrà di diventare socio effettivo del Circolo.