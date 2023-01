Continua la messa in onda della soap opera Il Paradiso delle signore. Nell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 3 febbraio 2023 Salvatore Amato (Emanuel Caserio) capirà che il new entry Francesco Mantuano (Christian Roberto) non ha commesso alcun furto e gli chiederà scusa, ottenendo il suo perdono.

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 3 febbraio: Salvo si rende conto di aver sbagliato ad accusare Francesco

Le anticipazioni sulla 95^ puntata, che verrà trasmessa su Rai 1 venerdì 3 febbraio a partire dalle ore 16:05 circa, dicono che Salvatore si renderà conto di aver commesso un errore ad accusare ingiustamente Francesco di aver rubato dei bozzetti che aveva trovato in Caffetteria: il giovane Amato non perderà tempo per ammettere il proprio sbaglio al ragazzo scusandosi.

Salvatore durante il confronto con il figlio di Palma (Valentina Tomada), scoprirà inoltre la vera passione del ragazzo.

Intanto Matilde (Chiara Baschetti) capirà che suo cognato Marco (Moisè Curia) non è nervoso soltanto a causa dei vecchi dissapori con il fratello Tancredi (Flavio Parenti), ma anche per la fidanzata Stefania (Grace Ambrose).

Adelaide propone a Marcello di diventare socio del circolo, Gemma e Marco complici

Successivamente al grande magazzino milanese si presenterà l’attrice Sandra Milo: in vista del suo arrivo la venere Irene (Francesca Del Fa) si ingelosirà, appena si accorgerà che Alfredo (Gabriele Anagni) è molto attratto dall'artista.

Nel contempo Tancredi e Umberto (Roberto Farnesi) saranno pronti per dare il via ai lavori per ristrutturare Palazzo Andreani.

Adelaide (Vanessa Gravina) invece proporrà a Marcello (Pietro Masotti) di diventare socio del circolo.

Intanto Gemma (Gaia Bavaro) presenzierà alla cena organizzata in onore di Marco: la sintonia tra quest’ultimo e la sua ex fidanzata non passerà inosservata e i due rimarranno insieme fino a tarda notte.

Riassunto puntata del 2 febbraio: Francesco difeso da Armando e Barbieri

Nell’appuntamento precedente, in onda il 2 febbraio, Armando (Pietro Genuardi) e Marcello difenderanno Francesco quando verrà accusato da Salvatore di aver rubato un bozzetto, peraltro ben presto emergerà l'innocenza del giovane.

Intanto le commesse del grande magazzino si prepareranno a dare la miglior accoglienza alla famosa attrice Sandra Milo, che sarà la testimonial dei collant in lycra.

Umberto (Roberto Farnesi) porterà avanti il suo piano sul Palazzo Andreani dopo averlo acquistato: il commendatore a sorpresa non metterà al corrente la fidanzata Flora (Lucrezia Massari).

Intanto Ludovica (Giulia Arena) sarà curiosa del rapporto nato tra la contessa di Sant’Erasmo e il suo ex fidanzato Barbieri.

Marco su consiglio di Vittorio (Alessandro Tersigni) farà un passo verso il fratello Tancredi: quest’ultimo quando verrà a conoscenza dello zampino di Conti lo affronterà e gli intimerà di non mettere più il becco negli affari che non lo riguardano.