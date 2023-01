Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano ideato da Giannandrea Pecorelli rivelano che lo spot promozionale della nuova collezione del Paradiso vincerà un premio, ma Vittorio Conti inizialmente non vorrà ritirarlo, salvo poi lasciarsi convincere a farlo da Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti). La Contessa Adelaide (Vanessa Gravina), al contempo, farà in modo che Frigerio e Conti si riconcilino. Nel frattempo Matilde risolverà una problematica inerente le consegne, trovando la soluzione come avrebbe fatto Vittorio (Alessandro Tersigni).

Tancredi (Flavio Parenti), invece, ascolterà una telefonata tra il gestore dell'atelier e la moglie, divenendo oltremodo geloso per il feeling che c'è tra i due. Tancredi è interpretato da Flavio Parenti, che recentemente ha rilasciato un'intervista Nuovo Tv dove etichetta il personaggio che interpreta come "manipolatore e bugiardo", nonché capace di portare scompiglio nella vita di Adelaide, Matilde e Vittorio.

Flavio Parenti su Tancredi Di Sant'Erasmo: 'È fragile, ma anche manipolatore'

Intervistato di recente l'attore Flavio Parenti, che dà il volto a Tancredi Di Sant'Erasmo ne Il Paradiso delle Signore 7, si è soffermato sul carattere del personaggio che interpreta, ma anche su come lo stesso influirà sulle dinamiche di altri membri del cast.

L'attore ha descritto il claudicante avvocato come un uomo ambiguo con molte zone d'ombra, il quale per giungere allo scopo di riportare la moglie Matilde in quel di Torino sarà pronto a scontrarsi con tutto e tutti, non soltanto col suo rivale in amore Vittorio: "È un uomo fragile, ma anche manipolatore che usa le bugie per ottenere ciò che vuole".

Tancredi porterà scompiglio anche nella vita della Contessa Adelaide

I telespettatori della soap opera della prima rete Rai stanno già costatando che l'obiettivo primario di Tancredi sia quello di fare in modo che Vittorio e Matilde non concretizzino la loro unione mettendogli alle calcagna un detective privato, così da provare a convincere la coniuge a tornare assieme nel capoluogo piemontese.

Tancredi porterà scompiglio non soltanto nella vita di Frigerio e Conti, ma anche in quella della nobile Di Sant'Erasmo, la quale si troverà divisa tra la solidarietà femminile verso Matilde e l'affetto che prova verso il nipote.