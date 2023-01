Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 Rai 1, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito all'episodio che andrà in onda lunedì 16 gennaio, rivelano che Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) tornerà a lavorare nella boutique meneghina. Palma Rizzo (Valentina Tomada), intanto, si metterà alla ricerca di un nuovo impiego. Nel frattempo Don Saverio (Andrea Lolli) cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla proposta avanzata da Alfredo Perico (Gabriele Anagni) a Clara Boscolo (Elvira Camarrone) per prendere parte a una gara ciclistica.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si rifiuterà di ritirare il premio vinto grazie allo spot sulla nuova collezione del Paradiso, mentre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà affranto dopo essere venuto a conoscenza che l'ex Ludovica Brancia Di Montalto si è fidanzata ufficialmente con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

Palma alla ricerca di un nuovo lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, riguardo l'episodio di lunedì 16 gennaio, riportano che Veronica dopo essersi dimessa dall'atelier poco dopo essere stata assunta, a causa della reazione di Ezio Colombo (Massimo Poggio), deciderà di tornare a lavorare al grande magazzino.

La new entry Palma, invece, si metterà di buona lena per cercarsi un nuovo impiego in quel di Milano.

Vittorio si rifiuterà di ritirare il premio ottenuto grazie allo spot promozionale della nuova collezione

Gli spoiler della soap opera italiana di Rai 1 per la puntata di lunedì 16 gennaio anticipano che la proposta di Alfredo di iscrivere Clara a una gara ciclistica, dove ci sarà un premio rilevante, non sarà affatto di gradimento a Don Saverio.

Quest'ultimo, non apprezzando che la nipote gareggi, cercherà di far sì che Perico non iscriva la giovane Boscolo alla competizione.

Lo spot promozionale della nuova collezione del Paradiso, con Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) come modella, riceverà un premio. Peccato che Vittorio si rifiuti categoricamente di andarlo a ritirare.

Francesco (Christian Roberto), invece, cercherà di non far trasparire la sua reale ambizione, ovvero di essere assunto al Bar Bottini.

Marcello dovrà fare i conti con l'amara notizia del fidanzamento ufficiale tra l'ex Ludovica (Giulia Arena) e il facoltoso Ferdinando.

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e l'ex armatore, infine, festeggeranno l'acquisto di Palazzo Andreani, mentre Barbieri sarà in procinto di prendere una decisione particolarmente importante per il suo futuro.