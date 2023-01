Tra le storie raccontate a C'è Posta per te del 7 gennaio 2023 c'è stata quella di Stefano e Valentina. È stata lei a rivolgersi alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi per chiedere perdono a suo marito dopo un tradimento.

La reazione di Stefano, in un primo momento, non è stata delle migliori e l'uomo si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni che hanno scatenato accese polemiche tra i fan social della trasmissione del sabato sera di Canale 5.

Valentina chiede perdono al marito dopo il tradimento

Nel dettaglio, Valentina ha chiesto aiuto a C'è posta per te per cercare di ricucire il rapporto con Stefano, padre dei suoi figli e mettere una pietra sopra alle incomprensioni che ci sono state tra di loro dopo che lei lo ha tradito.

Valentina si è assunta le sue colpe, rivelando però che nel corso dell'ultimo periodo c'è stato un primo riavvicinamento con suo marito che, per il bene dei loro bambini, spesse volte andrebbe a casa per stare tutti insieme.

E, in quelle occasioni, i due tornano ad avere dei momenti di intimità insieme che Stefano ha commentato con dichiarazioni forti in studio.

'L'intimità? Uno sfogo', Stefano spiazza la moglie a C'è posta per te

"L'intimità con Valentina? Uno sfogo, fa tutto lei, io sono uomo e non posso rifiutarmi", ha dichiarato l'uomo nel corso della sua ospitata a C'è posta per te.

Alla fine, però, grazie alla mediazione di Maria De Filippi, l'uomo ha scelto di aprire la busta e concedere una seconda chance a sua moglie, ma le reazioni dei fan social non sono state delle migliori.

In tanti hanno accusato Stefano di essere una persona "tossica" e tra questi vi è anche Chiara Ferragni che, dal suo profilo Instagram, ha commentato negativamente questa storia.

E poi ancora, tra le varie storie che sono state raccontate nel corso della prima puntata di C'è posta per te 2023, c'è stata anche quella che ha avuto come protagonista Can Yaman.

Il celebre attore turco è tornato in studio per fare una sorpresa ad una fan speciale che, nel corso dell'ultimo periodo della sua vita, ha dovuto affrontare un momento delicato della sua vita.

Can Yaman tra gli ospiti della prima puntata di C'è posta per te 2023 su Canale 5

La donna, oltre a prendersi cura dei suoi amati cinque figli, ha dovuto assistere anche un suo marito, rimasto invalido dopo un incidente.

E proprio il marito ha scelto di chiedere aiuto alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi per far sì che potesse incontrare il suo amato Can Yaman.

L'attore turco non si è tirato indietro e, nel momento in cui ha ascoltato la storia di questa donna, ha ammesso che in questo momento della sua vita desidererebbe avere al suo fianco una donna forte e coraggiosa proprio come lei.