La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda da lunedì a venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che saranno trasmessi dal 9 al 13 gennaio, rivelano che Palma Rizzo (Valentina Tomada) e il figlio Francesco (Christian Roberto) si presenteranno all'improvviso al Bar Bottini. Salvatore Amato (Emanuel Caserio), essendo amici di famiglia, deciderà di cedergli la sua abitazione, col cameriere che di conseguenza si trasferirà a casa di Armando Ferraris (Pietro Genuardi).

Tra Francesco e la madre, però, ci sarà un forte litigio che porterà il ragazzo a non rincasare come fa solitamente, quindi Palma penserà bene di rivolgersi al cameriere e al capo magazziniere per venirne a capo. Francesco, dopo essere tornato a casa, aiuterà Clara Boscolo (Elvira Camarrone) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa) con un guaio domestico e, successivamente, seguirà il consiglio di Armando e inizierà a dare una mano a Salvo in Caffetteria. Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, è plausibile come la new entry Palma finisca per prendere una sbandata per il compagno dell'amica Agnese (Antonella Attili).

Agnese potrebbe non gradire che Palma e Francesco si siano trasferiti in casa sua

L'attrice Antonella Attili, alias Agnese Amato, ha rincuorato i telespettatori dello sceneggiato targato Rai asserendo che il personaggio che interpreta tornerà presto in quel di Milano.

Negli episodi iniziali de Il Paradiso delle Signore 7, difatti, l'esperta sarta aveva ricevuto una preoccupante chiamata dalla figlia Tina (Neva Leoni) che le comunicava di avere a che fare con una gravidanza complicata.

A quel punto, Agnese aveva deciso di partire alla volta della Gran Bretagna per essere di sostegno pratico e morale alla cantante.

Il ritorno della signora Amato nel capoluogo lombardo, però, potrebbe non essere dei più sereni, in quanto Agnese potrebbe non gradire il trasferimento dell'amica Palma in casa sua senza essere stata avvertita preventivamente.

Palma potrebbe prendersi una cotta per Armando

L'arrivo di Palma e Francesco, come anticipato, stravolgerà gli equilibri giornalieri sia di Salvatore che di Armando, a causa soprattutto del trasferimento del cameriere a casa del capo magazziniere.

Oltre a ciò, Rizzo parrà prendere Armando come punto di riferimento sin dall'inizio, non facendosi troppi scrupoli a chiedere il suo aiuto quando nasceranno delle problematiche col figlio.

Malgrado non vi siano spoiler ufficiali in merito, è probabile che Palma possa invaghirsi di Ferraris e ciò renderebbe, di conseguenza, più amaro il ritorno di Agnese a Milano.