Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 5 gennaio, non potranno mancare di certo nuovi ed entusiasmanti colpi di scena in grado di stupire i telespettatori.

In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su alcuni dei personaggi più enigmatici dell'intera soap: Tancredi e Ferdinando. Entrambi vogliono vederci chiaro. Tancredi sta iniziando ad indagare sul conto di Vittorio per capire che tipo di rapporto abbia con sua moglie Matilde.

Il secondo, invece, si rende conto che Marcello nasconde qualcosa.

L'evento di beneficenza al Paradiso si avvicina

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con il Paradiso delle Signore, l'evento di beneficenza organizzato in favore degli orfanelli dell'orfanatrofio. Per l'occasione, ognuno di loro collabora per dare il proprio contributo nei preparativi. In particolare, Elvira si è proposta di dare una mano in Caffetteria nella preparazione dei dolci da donare. Tuttavia, necessita a sua volta di un aiuto e chiede il supporto ad Irene, Clara e Maria.

Entusiasta per l'organizzazione dell'evento, Vittorio si lascia prendere dall'emozione al punto da decidere di sorprendere Adelmo. Inoltre, riesce a ristabilire la tranquillità all'interno del magazzino, facendo riappacificare Irene e Alfredo.

I due, infatti, tornano per un attimo bambini.

Un investigatore privato al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Ezio è sempre più preoccupato. Teme che la sua attività non vada a buon fine e che possa provocare problemi economici all'intera famiglia. Intanto, Ferdinando è sospettoso nei confronti di Marcello. Da quando quest'ultimo ha fatto un regalo a Ludovica, il giovane imprenditore ha iniziato ad indagare sul suo conto per scoprire le sue intenzioni.

Dopo un po', scopre tutti i suoi traffici. In particolare, l'affare inerente Palazzo Andreani e la sua coalizione con la Contessa ai danni del Commendatore.

Nel contempo, Tancredi riceve informazioni dall'investigatore privato sul conto di Vittorio. Pertanto, inizia a meditare su come muovere le sue prossime mosse nei confronti del giovane pubblicitario e di sua moglie, poiché teme che tra loro vi sia una complicità troppo forte.

Inoltre, non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire Matilde, proprio ora che si sono riavvicinati e che potrebbe riuscire a convincerla a fare ritorno a Torino insieme a lui. In un secondo momento, i suoi piani all'unica persona di cui si fida in questo momento: Umberto Guarnieri.