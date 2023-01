Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo nostrano ideato da Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi che saranno trasmessi giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, svelano che Maria (Chiara Russo) sarà alla ricerca di una fonte d'ispirazione per creare la nuova collezione di abiti nuziali. Salvatore (Emanuel Caserio), invece, assumerà Francesco (Christian Roberto) in Caffetteria, mentre Ezio (Massimo Poggio) completerà la compravendita del capannone atto ad avviare la sua attività in proprio.

Il commendatore Umberto (Roberto Farnesi), intanto, dirà a Tancredi (Flavio Parenti) di avere intenzione di mettere fuori gioco sia l'ex socio Vittorio (Alessandro Tersigni) che il Paradiso stesso, nel frattempo a casa Colombo giungerà la notizia che Marco (Moisè Curia) starà per tornare in città. Vito (Elia Tedesco) e la giovane Puglisi, infine, saranno interrotti da Francesco nel momento in cui staranno per scambiarsi il primo bacio.

Maria cercherà ispirazione per creare gli abiti nuziali per la nuova collezione

Marcello non saprà se accettare o meno l'offerta della contessa Adelaide (Vanessa Gravina). Quest'ultima, dopo che Armando (Pietro Genuardi) le aveva chiesto aiuto in tal senso, aveva proposto a Barbieri di cedergli la sua quota di Palazzo Andreani a patto che il cameriere accantonasse il proposito di trasferirsi in Australia e decidesse di rimanere a Milano.

Matilde dovrà fare i conti con un'inconveniente con le consegne e deciderà di giungere alla soluzione del problema come avrebbe fatto Vittorio e, di conseguenza, non accettando l'aiuto del marito.

Francesco verrà finalmente assunto in Caffetteria da Salvo, mentre Ezio acquisterà l'agognato capannone per avviare la sua attività professionale.

Marcello, successivamente, deciderà di rimanere a Milano e di accettare, quindi, l'offerta della contessa.

Barbieri non vedrà l'ora di dire a tutti i suoi amici che resterà nel capoluogo lombardo, mentre Tancredi assisterà fortuitamente a una telefonata tra Vittorio e Matilde, divenendo oltremodo geloso notando il feeling tra i due.

Guarnieri senior, però, cercherà di rassicurare l'avvocato dicendogli che ha in mente un piano per neutralizzare Vittorio e anche il grande magazzino.

Don Saverio vedrà Alfredo e Clara scappare in bicicletta, così Armando coprirà i due giovani inventando una piccola bugia per il parroco.

Veronica, invece, inviterà Gloria a cena nella sua abitazione, quando la tranquillità del pasto serale sarà interrotta da una telefonata che annuncerà il ritorno di Marco a Milano.

Vito e Maria, in ultimo, saranno in procinto di scambiarsi il loro primo bacio ma, purtroppo per i due ragazzi, Francesco li interromperà nel momento clou e il dolce momento sfumerà.