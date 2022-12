Diverse novità avverranno durante le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 9 al 13 gennaio su Rai 1. Gli spoiler della soap opera rivelano che Veronica Zanatta troverà lavoro all'atelier di Vittorio Conti. Palma Rizzo, invece, arriverà a Milano, destando la sorpresa di Salvatore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Veronica viene assunta all'atelier

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relativamente alle puntate trasmesse dal 9 al 13 gennaio rivelano che Veronica apparirà pronta a tutto pur di trovare un'occupazione e dare un supporto economico alla propria famiglia.

La donna, infatti, vorrà aiutare Ezio poiché l'avvio della sua impresa sia più difficile del previsto. Nel frattempo Colombo e la sua ex Gloria dimostreranno di essere sempre più vicini.

Veronica, invece, continuerà la ricerca di un impiego e verrà aiutata da sua figlia Gemma che ne farà parola con Roberto. Ben presto la ragazza confiderà a sua madre di avere una buona notizia: il grande magazzino è interessato ad assumerla nel suo staff. Però Ezio non sarà felice di questo nuovo incarico. Di conseguenza, la donna darà le sue dimissioni per non ferire il suo partner. Alla fine, comunque Ezio capirà di aver commesso un errore e quindi permetterà alla consorte di lavorare all'atelier.

Adelaide e Marcello mettono in vendita Palazzo Andreani

Nelle puntate dal 9 al 13 gennaio de Il Paradiso, Umberto proverà a corrompere Bonetti, l'ingegnere che si occupa lavori di ristrutturazione di Palazzo Andreani, appena acquistato da Adelaide e Marcello. Il commendatore apparendo certo della riuscita del suo piano deciderà di festeggiare insieme a Ferdinando, il suo nuovo alleato.

A questo punto la contessa e Barbieri sceglieranno di rimettere in vendita l'immobile. In seguito, il giovane riceverà una notizia dalla Banca Fumagalli che lo manderà in confusione. Pertanto l'uomo correrà subito a riferire tutto ad Adelaide. Intanto Umberto cercherà di acquistare il palazzo.

Salvatore dà ospitalità a Palma Rizzo e Francesco

Intanto una vecchia conoscenza della famiglia Amato entrerà alla caffetteria: Salvatore sarà costretto a dare ospitalità a Palma Rizzo e suo figlio Francesco. Per questo motivo, il giovane Amato dovrà trasferirsi provvisoriamente nella dimora di Armando. In seguito la nuova arrivata si recherà a casa del capo magazziniere. In questo frangente, Palma dimostrerà di essere molto dispiaciuta per aver costretto Salvo a dover lasciare la propria abitazione.

Le Veneri, infine, appariranno molto intrigate da Francesco, il quale avrà una brutta discussione con la madre poiché rientrato tardi a casa.