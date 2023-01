Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore relativamente agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 9 al 13 gennaio 2023 su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Vittorio soffre per Matilde

Veronica deciderà di trovarsi un nuovo lavoro in modo da non far gravare tutte le spese familiari su Ezio. Dopo una lunga e non facile ricerca, la donna riuscirà a ottenere un lavoro al Paradiso, ma rendendosi conto che il compagno non è felice deciderà di dimettersi. Più tardi, però Ezio capirà il suo errore e chiederà a Veronica di ritornare a lavorare al Paradiso.

Nel frattempo Tancredi, arrivato a Milano, prometterà di offrire alla moglie Matilde una nuova vita. A quel punto, la donna deciderà di dare una seconda opportunità all'ex marito e informerà Vittorio della sua decisione: il direttore del negozio ne soffrirà molto.

Umberto scoprirà che a occuparsi dei lavori di ristrutturazione di palazzo Andreani è l'ingegner Bonetti e quindi tenterà di corromperlo. Convinto che il suo piano stia andando in porto, Guarnieri si rallegrerà insieme a Torrebruna. Intanto, Adelaide e Marcello decideranno di mettere in vendita il palazzo appena acquistato, scoprendo poco dopo che proprio Umberto vorrebbe acquistarlo attraverso la banca Fumagalli.

Le Veneri interessate a Francesco

Nella redazione del Paradiso Market arriverà la notizia che la giornalista che si occupa della posta del cuore non potrà più svolgere il suo lavoro. Matilde lo verrà a sapere e chiederà ad Adelaide di occuparsi lei della rubrica sulla rivista. La contessa acconsentirà e si recherà nell'ufficio di Vittorio, sorprendendo tutti.

Intanto su presenterà in Caffetteria, Palma Rizzo, una vecchia conoscenza della famiglia Amato. All'arrivo della donna col figlio Francesco, Salvatore sarà costretto ad accoglierla in casa sua e quindi trasferirsi da Armando. La donna si renderà conto del sacrificio del giovane Amato e confiderà ad Armando di sentirsi molto dispiaciuta.

Al Paradiso, intanto, le Veneri saranno molto curiose di conoscere Francesco, mentre Ezio e Gloria saranno sempre più complici.

Ludovica si fidanza con Torrebruna

Vittorio ammetterà di avere molte difficoltà a lavorare a stretto contatto con Matilde, adesso che lei ha scelto di tornare con Tancredi.

Intanto il giovane Francesco uscirà di casa adirato dopo aver avuto una discussione con la madre Palma. Non vedendo ritornare il figlio, la donna si allarmerà e chiederà aiuto a Salvo e Armando. Nel frattempo Irene, Maria e Clara chiederanno aiuto a Francesco per riparare un guasto in casa e lui riuscirà brillantemente a risolvere il problema.

Nel frattempo Marcello sarà molto abbattuto per la decisione di vendere palazzo Andreani.

Ludovica se ne renderà conto e lo inviterà a trascorrere una serata al Circolo. Nel corso della serata però il giovane Barbieri verrà provocato da parte di Ferdinando Torrebruna e a un certo punto lo colpirà con un pugno in pieno volto. A quel punto, Ludovica deciderà di fidanzarsi ufficialmente con il ricco finanziere e di chiudere definitivamente con Marcello, deludendolo molto.

Infine Armando convincerà con successo Francesco ad aiutare Salvatore nel lavoro in Caffetteria. Intanto Vittorio preparerà una sorpresa per Matilde, mentre Tancredi confiderà a Umberto il suo piano per convincere la moglie a tornare a Torino insieme a lui.