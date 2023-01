Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 relative alla settimana dal 6 all'11 febbraio.

In primo piano ci sarà la crisi tra Umberto e Flora, la quale quando scoprirà i piani finanziari del suo compagno non la prenderà affatto bene. Anche tra Matilde e Tancredi si sarà tensione, perché la donna dimenticherà un appuntamento per restare con Vittorio, mentre i protagonisti si prepareranno per la giornata di San Valentino dedicata agli innamorati. Infine Elvira chiederà a Salvatore di partecipare a una gara di ballo con lei, mentre Francesco Rizzo sembrerà deciso ad abbandonare la sua passione per la sartoria, ma i suoi amici proveranno a fargli cambiare idea.

Umberto contrario ad accettare Marcello come nuovo socio del Circolo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 6 all'11 febbraio raccontano che Marcello sarà indeciso sulla possibilità di accettare o meno la sua candidatura come socio del Circolo. Questa eventualità sarà vissuta come uno scandalo da parte di Ferdinando e Umberto e i due saranno più agguerriti che mai nei confronti del giovane imprenditore, il cui futuro dipenderà dalle scelte di Ludovica. Alla fine la signorina Brancia voterà a favore dell'ammissione di Barbieri al Circolo, ma Guarnieri chiederà un periodo di prova per tutti i nuovi soci.

Ad irritare Umberto sarà anche la sua capo operaia che si candiderà per lavorare nella nuova azienda di Ezio Colombo.

Il marito di Gloria, dopo essersi consultato con la capo commessa del Paradiso delle signore chiederà al commendatore di raggiungere un nuovo accordo. Per Umberto, inoltre, le cose si metteranno male anche dal punto di vista sentimentale, perché Flora intuirà i suoi piani per Palazzo Andreani e quando capirà fino in fondo le intenzioni di Tancredi e il suo fidanzato la tensione sarà alle stelle e non ci saranno segnali di miglioramento.

Maria aiuterà Francesco a coltivare la sua passione: anticipazioni settimana dal 6 all'11 febbraio

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 fino all'11 febbraio vedranno protagonista anche Elvira che chiederà a Salvatore di partecipare ad un'altra gara di ballo con lei. La ragazza, tuttavia, avrà un problema con l'abito che dovrà indossare per l'occasione e chiederà l'aiuto di Francesco, ma il ragazzo si negherà, anche se Maria proverà a convincerlo a non abbandonare la sua passione per la moda.

La signorina Puglisi, infatti, scoprirà che Rizzo in passato ha lavorato con un sarto che ha lasciato la sua attività e si è trasferito.

Anche Armando si impegnerà in questo senso e proverà a rintracciare il sarto, riuscendo a scoprire qualcosa in più sul passato del figlio di Palma, che intanto ripeterà a sua madre di aver chiuso con taglio e cucito.

Vittorio lavorerà per la nuova campagna promozionale

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 6 all'11 febbraio rivelano che Flora e Maria si metteranno alla ricerca di una nuova sarta per l'atelier, ma non sarà per niente facile. Ci saranno problemi anche per Vittorio che sembrerà aver perso la vena creativa che lo caratterizzava e che ha fatto la fortuna della sua attività.

Tra lui e Matilde, inoltre, la distanza aumenterà quando Tancredi acquisterà L'Eco della Sera e le chiederà di collaborare con lui.

La nuova campagna pubblicitaria darà filo da torcere a Vittorio che si farà aiutare da Matilde e per questo la donna si dimenticherà della cena con suo marito, aumentando in lui la gelosia. La tensione tra il fratello di Marco e sua moglie crescerà di nuovo, tanto che l'uomo chiederà ancora la collaborazione di Umberto per allontanarlo definitivamente dal pubblicitario.

Si avvicina San Valentino

Infine, con l'avvicinarsi della festa di San Valentino, Vito penserà ad una sorpresa speciale per Maria, mentre Ezio si darà da fare per stupire Veronica e le ragazze tireranno le somme sulla loro vita sentimentale. Vittorio, invece, avrà una nuova idea per l'occasione e ne parlerà con Matilde e Roberto: lo scopo sarà quello di organizzare una festa per i cuori solitari al Paradiso delle signore.