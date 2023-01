Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste nel corso del 2023, in prima visione assoluta su Rai 1, saranno incentrate sul ritorno in scena di Agnese.

La sarta del grande magazzino, dopo un lunghissimo periodo di assenza, rimetterà di nuovo piede in città così come ha svelato l'attrice Antonella Attili.

Nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, potrebbe esserci spazio anche per il ritorno della coppia composta da Marco e Stefania.

Ricompare Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2023

Al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che saranno trasmesse nel corso del 2023 in prima visione assoluta su Rai 1, ci sarà spazio per un ritorno particolarmente atteso dal pubblico.

In città ricomparirà Agnese Amato: la compagna di Armando riprenderà in mano le redini della sua vita dopo essere stata per un po' di tempo al fianco di sua figlia Tina, a Londra, alle prese con una gravidanza difficoltosa.

A confermare la notizia del ritorno di Agnese è stata Antonella Attili, che recentemente ha voluto tranquillizzare i fan della soap opera confermando che molto presto avranno modo di rivedere la celebre sarta aggirarsi nel grande magazzino milanese guidato da Vittorio Conti e dalla Contessa Adelaide.

Stefania e Marco ritornano nel finale de Il Paradiso delle signore?

Al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore del 2023 potrebbe esserci spazio anche per il rientro in città della giovane coppia di innamorati composta da Marco e Stefania.

Negli ultimi episodi trasmessi in tv, i due ragazzi sono tornati a farsi sentire in occasione delle feste natalizie, tranquillizzando i loro cari dopo il trasferimento in America.

Tutto sta procedendo nel migliore dei modi anche se, dopo l'arrivo del tutto inaspettato in città di Tancredi, Marco potrebbe ritornare per affrontare quei conti lasciati in sospeso col fratello.

Marco dovrà chiarire con Tancredi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2023?

I due non hanno mai avuto un rapporto idilliaco e ultimamente Tancredi non si è fatto problemi a ostacolare la carriera del fratello, mettendogli i bastoni tra le ruote (grazie alle sue potenti conoscenze) per un pezzo legato alla tragedia del Vajont.

Ecco che dopo il rientro a sorpresa di Tancredi in città, Marco e Stefania potrebbero decidere di tornare a Milano per un po' di tempo e questa potrebbe essere l'occasione giusta affinché il giovane giornalista risolva definitivamente i problemi con suo fratello.

Un ritorno che sicuramente renderebbe felicissimi i numerosi fan de Il paradiso delle signore, che sui social continuano a chiedere agli sceneggiatori di dare spazio alle vicende di Marco e Stefania nel finale della settima stagione.