Alice finisce al centro delle polemiche social e viene smascherata a poche puntate ormai dalla scelta di Federico a Uomini e donne.

La giovane corteggiatrice che, assieme a Carola, si sta giocando il "tutto per tutto" in vista della fatidica e attesa scelta finale del tronista romano, ha scatenato un vespaio di polemiche con un gesto del tutto inaspettato.

Sui social, infatti, ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato agli occhi dei numerosi fan del programma, i quali si sono subito accorti che si trattava di una "foto rubata" in rete.

Si avvicina la scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne

Nel dettaglio, il tronista Federico sta portando avanti il suo percorso a Uomini e donne con Alice e Carola, le due pretendenti che ormai sono giunte al rush finale di questa avventura.

Tra di loro, infatti, si cela la scelta finale del ragazzo che, nel corso dell'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, ha ammesso che prima di congedarsi definitivamente dallo show, intende fare un'ultima esterna speciale con l'una e l'altra pretendente, così da poter avere le idee chiarissime.

Non si esclude, quindi, che la registrazione della scelta di Federico Nicotera tra Alice e Carola possa avvenire nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne in programma venerdì 6 gennaio 2023.

Alice viene smascherata prima della scelta di Federico a U&D

Intanto, però, sui social è scoppiata la polemica sulla corteggiatrice Alice dopo che in questi giorni ha condiviso uno scatto che ha subito attirato l'attenzione degli attentissimi fan del programma Mediaset.

Come riportato sui social de "Il Vicolo delle News", Alice ha pubblicato una foto tra le storie del suo profilo Instagram, lasciando intendere di essere stata in discoteca negli ultimi giorni.

Nello scatto compare una ragazza fotografata di spalle che, tuttavia, non sarebbe Alice: si tratterebbe, infatti, di uno scatto preso da Pinterest.

'Foto rubata per fare ingelosire Federico', Alice smascherata sui social dai fan di U&D

"Ha postato questa foto per far credere di essere andata in discoteca a divertirsi come la sua nemica Carola, sperando di far ingelosire il tronista Federico", si legge nel post dove viene ricostruita la vicenda che vede coinvolta la giovane Alice.

"Le talpine scoprono che non è lei, ma una foto 'rubata' da Pinterest", si legge ancora nel post social in cui viene smascherata la pretendente di Federico.

Insomma, quella di Alice sembrerebbe essere una vera e propria mossa strategica messa a punto per cercare di far ingelosire il tronista a poche puntate ormai dalla scelta finale. Come si giustificherà in studio? Lo scopriremo nel corso della registrazione del 6 gennaio.