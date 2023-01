L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 promette grandi colpi di scena e, nel corso delle prossime puntate di questa stagione, si assisterà al ritorno in città di Marco Di Sant'Erasmo.

Il giovane nipote della contessa Adelaide, dopo essersi allontanato dalla città insieme a Stefania, per intraprendere un nuovo percorso di vita in America, annuncerà il suo rientro in città.

Una notizia inaspettata, la quale potrebbe avere a che fare con una possibile crisi in corso tra i due giovani fidanzati.

Marco e Stefania escono di scena da Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, Marco e Stefania avevano scelto di abbandonare insieme Milano per trasferirsi in America, dopo che il nipote della contessa aveva ricevuto un prestigioso e importante incarico lavorativo.

Senza pensarci su due volte, Stefania scelse di abbandonare il suo impiego al grande magazzino milanese, ringraziando Vittorio Conti per la disponibilità e la fiducia che le aveva dato nel corso di questi anni.

E così, alla fine, i due innamorati scelsero di iniziare questo nuovo percorso di vita insieme in America, intenzionati anche a mettere su famiglia al più presto.

Marco annuncia il suo ritorno: anticipazioni Il Paradiso 7 nuove puntate

Il colpo di scena, però, ci sarà nel corso delle prossime nuove puntate della soap opera, quando Marco annuncerà il suo rientro in città.

Il giovane ragazzo, di punto in bianco, si metterà in contatto con la sua famiglia e svelerà di essere pronto a tornare a Milano, ma non sarà accompagnato dalla sua fidanzata Stefania.

Marco tornerà da solo e, al momento, non si conoscono i dettagli ufficiali di questo suo rientro in città, a distanza di poche settimane dalla partenza per gli Stati Uniti d'America assieme alla sua fidanzata.

Cosa è successo e, per quale motivo, Marco sente il bisogno di rimettere piede a Milano al più presto?

Marco potrebbe scoprire le bugie di Stefania ne Il Paradiso delle signore

Non si esclude che, il motivo di tale ritorno, possa avere a che fare con una possibile crisi in corso con la sua fidanzata Stefania.

Marco, infatti, potrebbe aver scoperto che l'ex venere del Paradiso delle signore, gli ha detto delle bugie in merito al suo ex spasimante Riccardo.

Qualche tempo fa, infatti, Stefania ricevette una lettera da parte di Federico che la lasciò particolarmente turbata. In quell'occasione, però, la ragazza preferì non dire nulla al suo fidanzato, pur custodendo gelosamente tale missiva tra i suoi effetti personali.

Possibile che Marco sia entrato in possesso di quella lettera e sia entrato in crisi? Il suo ritorno in città è legato a una crisi in corso con Stefania? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione.