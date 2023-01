Armando Incarnato assente in studio a Uomini e donne e tace sui social dopo la lite che lo ha visto protagonista con Maria De Filippi.

L'ultima registrazione del talk show pomeridiano di Canale 5, avvenuta il 6 gennaio, è stata caratterizzata dall'assenza in studio del cavaliere napoletano.

Tale situazione non è passata inosservata dato che, la settimana precedente, il cavaliere era stato protagonista di una sfuriata con la conduttrice Maria De Filippi.

Armando Incarnato assente in studio a Uomini e donne dopo la lite con Maria

Nel corso delle puntate che andranno in onda dal 9 gennaio in poi su Canale 5, gli spettatori si ritroveranno ad assistere a una accesa sfuriata di Maria De Filippi nei confronti del cavaliere napoletano.

La padrona di casa del talk show dei sentimenti Mediaset attaccherà Armando per i suoi modi di fare nei confronti di una dama del parterre over, tanto da accusarlo di essersi quasi montato la testa per la sua partecipazione al programma.

Intanto alla registrazione del 6 gennaio: stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, Armando era assente.

Armando tace sui social e si teme l'addio da Uomini e donne over

Il cavaliere napoletano non era presente in studio e non ha partecipato alla registrazione di Uomini e donne, alimentando il sospetto su una sua possibile uscita di scena dal cast del trono over.

Inoltre per adesso, Armando ha preferito scegliere la strada del silenzio anche sui social, dove è solito condividere numerose stories della propria quotidianità.

Il silenzio di Armando, quindi, non è passato inosservato e in tanto si chiedono se dopo lo scontro con Maria De Filippi, sia stato estromesso dal cast, come è successo recentemente alla dama Pinuccia. Al momento comunque non ci sono conferme di nessun tipo.

Riccardo e Gloria al centro delle nuove puntate di Uomini e donne 2023

In attesa di scoprire se ci sarà il ritorno di Armando nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne, le anticipazioni di questa settimana rivelano che in studio si è tornato a parlare della coppia composta da Riccardo e Gloria.

I due protagonisti del trono over hanno avuto modo di trascorrere il Capodanno insieme anche se, in studio, Gloria non potrà fare a meno di nascondere i suoi dubbi sul conto dell'ex fidanzato di Ida Platano.

Secondo la dama, Riccardo si comporterebbe in maniera completamente diversa fuori dallo studio tv e quindi lontano dalle telecamere. Lui, però, è rimasto fermo sulla sua posizione e per il momento ha preferito non sbilanciarsi e non andare oltre con questa conoscenza.