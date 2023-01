Diversi colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Terra Amara in programma l'11 e il 12 gennaio in prima visione su Canale 5.

Gli spoiler dello sceneggiato turco rivelano che le guardie civili arresteranno Demir Yaman con l'accusa di omicidio. Ali Fekeli, invece, sarà molto preoccupato per le condizioni di salute di Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni 11 gennaio: Yilmaz vuole raggiungere Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata trasmessa mercoledì 11 gennaio dalle ore 14:10 su Canale 5 rivelano che Hunkar deciderà di chiamare il dottor Tunca dopo aver trovato sua nuora tra la vita e la morte a causa di un tentativo di suicidio.

Il medico giungerà appena in tempo per salvare la vita alla moglie di Demir. In seguito il dottore consiglierà alla matriarca dei Yaman di ricoverare Zuleyha (Hilal Altınbilek) in un istituto psichiatrico, in quanto teme che possa ritentare ad uccidersi. Un'ipotesi che spaventerà molto la madre di Demir, sebbene decida poi di accettare il suggerimento del dottor Tunca. Di conseguenza, chiederà alla domestica Saniye (Selin Yeninci) e suo marito Gaffur Taskin (Bülent Polat) di preparare il viaggio per trasportare Zuleyha in ospedale.

Nel frattempo, Yilmaz riprenderà le forze dopo essere stato ferito alle spalle in un conflitto a fuoco con Demir. L'ex meccanico cercherà di alzarsi dal letto con l'intenzione di raggiungere Mujgan e avere un incontro chiarificatore con la dottoressa.

Fekeli in ansia per le condizioni di salute di Akkaya

Nella puntata di Terra amara che sarà trasmessa giovedì 12 gennaio in prima visione tv, Fekeli deciderà di andare insieme a Yilmaz in quanto in ansia per le sue condizioni di salute precarie.

Durante il tragitto, Ali cercherà di far ragionare il figlioccio sulla scelta da prendere sulle donne della sua vita.

L'anziano uomo, infatti, gli farà presente che la sua mente potrà pensare a Mujgan Hekimoglu ma il suo cuore appartiene a Zuleyha. Tuttavia, Akkaya respingerà con fermezza le accuse mosse dal padrino, pur apparendo turbato dalle sue parole.

Demir arrestato con l'accusa di omicidio

Nel frattempo, i gendarmi procederanno all'arresto di Demir con l'accusa del presunto omicidio di Yilmaz Akkaya durante una sparatoria avvenuta alla tenuta.

A tal proposito, Cengaver (Kadim Yaşar) deciderà di andare a trovare l'amico in galera, dove emergerà che marito di Zuleyha è molto insofferente alla detenzione.