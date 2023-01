Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso della settimana che va dal 16 al 20 gennaio, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, le attenzioni sono poste su alcuni dei personaggi principali tra i quali Veronica e Marcello. La prima è alla ricerca di un lavoro per cercare di sostenere al meglio il suo compagno, Ezio e per risollevare le sorti economiche della famiglia. Il secondo, invece, non è riuscito a raggiungere il suo scopo: riconquistare la sua amata, Ludovica.

Veronica riprende a lavorare al Paradiso

Durante i prossimi appuntamenti con il Paradiso delle Signore, dopo un'attenta ricerca, Veronica giunge alla conclusione di dover accettare di tornare a lavorare al magazzino meneghino. Anche Palma si mette alla ricerca di un impiego. Nel frattempo, Don Saverio viene a conoscenza della proposta che Alfredo fa a Clara: partecipare ad una gara a premi. Tuttavia, non essendo per niente favorevole, ostacola sua nipote.

Nel contempo, grazie alla sua campagna pubblicitaria, Vittorio vince un premio. Tuttavia, data la recente situazione che si è venuta a creare con Matilde, decide di non andare a ritirarlo personalmente. Fortunatamente, Adelaide convince la sua amica a fare pace con il pubblicitario, in questo modo potrebbe riuscire a convincerlo a ritirare il suo premio.

Successivamente, Francesco decide di non rivelare la sua vera passione. Nonostante le difficoltà, prova comunque a guadagnarsi la fiducia di Salvo. Mentre Marcello ha il cuore spezzato da quando è venuto a conoscenza di una spiacevole notizia: Ludovica si è fidanzata ufficialmente con Ferdinando. Pertanto, addolorato per la situazione, si ritrova a dover fare i conti con il suo futuro: sta pensando di trasferirsi in Australia.

Preoccupato per lui, Salvo chiede il supporto di Armando per impedire che Marcello prenda decisioni affrettate.

Marcello vuole lasciare il Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Clara continua ad allenarsi segretamente grazie all'aiuto di Alfredo, a cui è profondamente riconoscente. Successivamente, tutti i tentativi di Armando risultano inutili, poiché Marcello è deciso a partire.

Pertanto, resta soltanto un'ultima possibilità: rivolgersi ad Adelaide. Tuttavia, la notizia della sua partenza raggiunge anche Ludovica, la quale coglie l'occasione per avere un confronto con lui.

Intanto, Irene si rende conto che tra Don Saverio e Alfredo vi è una grande vicinanza e ne resta piacevolmente colpita. Invece, da quando ha ripreso a lavorare al magazzino, Veronica torna ad essere assalita dai dubbi. Ha paura che il rapporto tra Gloria ed Ezio possa prendere risvolti spiacevoli.

Successivamente, Vittorio prende una decisione inaspettata che lascia tutti con la bocca aperta: accetta un'importante offerta lavorativa presso una casa automobilistica. In questo modo dice ufficialmente addio al Paradiso delle Signore.

Nel frattempo, al magazzino sono tutti impegnati con la nuova collezione di abiti e Maria ha un'idea brillante.

Una consegna problematica al Paradiso delle Signore

Dopo aver incontrato la Contessa, Marcello viene assalito dai dubbi. Non è più sicuro di voler partire. Dopo vari tentennamenti, alla fine accetta anche la proposta di Adelaide: una quota di Palazzo Andreani. Nel frattempo, Matilde deve risolvere un problema importante legato ad una consegna. Tancredi si offre di aiutarla, ma lei rifiuta e decide di cavarsela da sola, in perfetto stile Conti.

Intanto, Francesco riesce a farsi assumere da Salvo in Caffetteria. Anche la famiglia Colombo ha qualcosa da festeggiare: finalmente Ezio ha acquistato il capannone in cui avrà luogo la sua attività.

Nel frattempo, Tancredi assiste ad una telefonata tra Vittorio e Matilde. Ciò non fa altro che aumentare la sua gelosia. Fortunatamente per lui, Umberto riesce a tirargli su il morale, poiché ha in mente un piano per mettere fuori gioco, una volta per tutte, Conti e il Paradiso delle Signore. Tutto ciò, però, può avere luogo soltanto dopo l'acquisto di Palazzo Andreani.

Più tardi, Don Saverio vede Clara e Alfredo in bicicletta insieme. Pertanto, Armando si trova nei guai perché deve trovare il modo per coprirli. Nel contempo, Veronica e Gemma capiscono di dover trovare il modo per cambiare atteggiamento nei confronti di Gloria e la invitano a cena a casa. La serata a casa Colombo, però, viene interrotta da un'improvvisa telefonata: Marco sta per fare ritorno a Milano.

Infine, dopo aver trascorso la serata insieme, Vito e Maria si fermano sul ballatoio, ma l'arrivo di Francesco rompe l'atmosfera tra i due.