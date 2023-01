Decisioni e inaspettati segreti ne Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 gennaio si concentrano su Marcello e sulla sua decisione di partire per l'Australia. Barbieri è sconvolto dopo aver saputo del fidanzamento ufficiale di Ludovica e Ferdinando, oltre a essere deluso per la decisione di Adelaide di vendere Palazzo Andreani. Sembra che tutti i suoi sforzi siano vani, quindi perché non cercare fortuna altrove?

A quel punto, Armando cerca di fare il tutto e per tutto per fermare Marcello, certo che stia compiendo uno sbaglio e che la sua decisione di partire per l'Australia sia avventata.

La sua vita è qui, con i suoi amici e la sua carriera appena iniziata. Sceglie così di fare una confessione davvero inaspettata, al momento non ancora trapelata dalle anticipazioni.

Marcello vuole partire per l'Australia: trame Il Paradiso delle Signore al 20 gennaio

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore, Marcello ha saputo del fidanzamento ufficiale tra Ludovica e Ferdinando, uscendone a pezzi. Barbieri era infatti convinto di poter riconquistare la sua ex, ma così non pare essere.

Come se non bastasse, Adelaide vuole vendere Palazzo Andreani, che Marcello aveva soffiato a Umberto. Uno smacco per lui, che sta muovendo i primi passi nell'alta imprenditoria.

Marcello comunica a Salvatore e Armando la sua decisione: lascerà Milano per trovare fortuna in Australia.

Armando fa una confessione inaspettata a Marcello: trame Il Paradiso delle Signore al 20 gennaio

Il buon Ferraris conosce Marcello da tempo e sa che la sua decisione di partire per l'Australia è avventata e pericolosa. È all'inizio della sua carriera e ha bisogno di una guida, di qualcuno che lo metta sulla strada giusta.

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Armando sarà molto triste e spaventato alla sola idea di non rivedere più Marcello e così si metterà in gioco per cercare di fermarlo.

Ebbene, Armando farà una confessione inaspettata che scuoterà Marcello, ignaro del segreto che il suo buon amico ha custodito sino a ora: di cosa si tratterà?

Adelaide ferma Marcello: trame Il Paradiso delle Signore al 20 gennaio

Nonostante la confessione di Armando e le suppliche di Salvatore, Marcello sarà ancora deciso a partire per l'Australia. A quel punto, interverrà Adelaide, proponendogli una quota molto alta di Palazzo Andreani.

Marcello non potrà rifiutare un'occasione di quel tenore e così rinuncerà alla sua partenza, facendo felici Armando e Salvatore, così come la stessa Adelaide.

Infine, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 20 gennaio svelano che ci sarà un colpo di scena che riguarda Vittorio: deciderà infatti di lasciare il grande magazzino per accettare un'offerta di lavoro da parte di un'importante casa automobilistica.