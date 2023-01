Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso degli episodi della settimana che va dal 30 gennaio al 3 febbraio, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, i riflettori tornano ad essere puntati su un personaggio che fa ritorno improvvisamente: Marco. Dopo essere partito per intraprendere una nuova vita con la sua fidanzata, il giovane giornalista informa la famiglia Colombo dell'imminente ritorno. La notizia, però, desta alcune perplessità.

Marco ritorna al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, non si parla d'altro che del ritorno di Marco. D'altronde, è tornato prima del solito e Gemma inizia a preoccuparsi pensando che possa esserci alla base una seria motivazione. Invece, al magazzino tutte le Veneri vogliono avere maggiori informazioni su Stefania.

Nel frattempo, Marco deve fare i conti anche con suo fratello. Seppur Tancredi provi a dimostrargli di essere profondamente cambiato, il giovane giornalista non può di certo dimenticare quanto accaduto in precedenza. Pertanto, non riesce a fidarsi di lui. Vittorio offre tutto il suo supporto al secondogenito della famiglia Di Sant'Erasmo.

Tuttavia, Matilde si intromette, accusando il pubblicitario di voler mettere soltanto zizzania tra i due fratelli.

Successivamente, dopo aver trascorso insieme una notte di passione, Marcello e Adelaide devono stabilire come comportarsi d'ora in avanti. Nel contempo, Salvatore trova dei bozzetti in Caffetteria. Purtroppo, però, poco dopo si rende conto che non ci sono più.

Cercandoli, nota che sono nello zaino di Francesco e lo accusa di averli rubati.

Federico Fellini arriva al Paradiso delle Signore

Dopo lo screzio avuto precedentemente, Vittorio si sfoga con Roberto. Intanto, anche Matilde cerca di fare la sua parte in tutta questa vicenda e sprona il marito a fare un passo indietro verso Marco.

Invece, Gemma si rende conto che il giovane giornalista, da quando è tornato, nasconde qualcosa che va ben oltre il difficile rapporto con il fratello e ha intenzione di scoprire di cosa si tratti. Pertanto, si rivolge al sua amico Landi per indagare su di lui. Però, il giovane Di Sant'Erasmo si giustifica dicendo che il suo nervosismo è dovuto anche all'intervista con un importante esponente del cinema italiano: Federico Fellini. Tuttavia, Frigerio è sospettosa nei confronti di Marco, poiché crede che dietro il suo disagio per il fratello si nasconda qualcos'altro.

Nel frattempo, continuano a girare diverse voci sul conto di Marcello e la direttrice del Paradiso. Anche Ferdinando inizia a fare dell'ironia sul loro rapporto, ma Ludovica si infastidisce e, al contempo, è incuriosita.

Successivamente, quest'ultima decide di accettare una proposta importante: diventare vicepresidentessa del Circolo.

Sandra Milo testimonial per il Paradiso

Armando e Marcello credono alla buona fede di Francesco e provano a convincere Salvo sull'infondatezza delle sue accuse. In un secondo momento, però, il giovane Amato scopre la verità sull'avvenuto furto dei bozzetti e si scusa con il figlio di Palma. Inoltre, in questa occasione si rende conto anche di quale sia la vera passione del giovane.

Nel frattempo, le Veneri del Paradiso sono in procinto di organizzare tutto per accogliere nel migliore dei modi Sandra Milo. Proprio quest'ultima, è stata scelta come testimonial per la nuova linea di collant in lycra.

Quando giunge l'artista, Irene si rende subito conto dell'interesse di Alfredo nei suoi riguardi e si ingelosisce. Mentre, Umberto va avanti con i suoi piani di ristrutturazione di Palazzo Andreani. Tuttavia, decide di non farne parola con Flora, almeno non per il momento.

Finalmente, Marco fa un passo verso suo fratello, seguendo il suggerimento che gli ha dato Vittorio. Purtroppo, però, quando Tancredi si rende conto che dietro tutto questo, in realtà, si nasconde lo zampino del pubblicitario, non la prende affatto bene. Difatti, Tancredi decide di affrontare direttamente Vittorio Conti accusandolo di essersi intromesso in affari di famiglia che non gli riguardano.

Intanto, Matilde capisce che dietro il nervosismo del giovane giornalista c'è il suo rapporto con Stefania.

Poco dopo, viene organizzata una cena in onore di Marco. Questi ha modo di trascorrere del tempo da solo con Gemma e tra loro si avverte una bella sintonia. Infine, Adelaide propone a Marcello di diventare suo socio del Circolo.