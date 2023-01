Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 che spiegano cosa succederà nella settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio. Al centro delle scene ci sarà il ritorno di Marco che sembrerà nascondere qualcosa e presto Matilde capirà che il suo malumore dipenderà da Stefania. Ci saranno novità anche per Adelaide e Marcello che con la loro relazione faranno parlare di sé, mentre per Irene arriverà un po' di gelosia per Alfredo.

Gemma e Marco complici: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 30 gennaio al 3 febbraio raccontano che il ritorno di Marco sarà un uragano.

Da un lato ci saranno i turbamenti di Gemma nei suoi confronti e dall'altro il difficile rapporto con suo fratello Tancredi. La figlia di Veronica noterà che il ragazzo ha un comportamento strano e preoccupato e chiederà a Roberto di indagare a riguardo, ma il pubblicitario riuscirà ad ottenere solo risposte poco chiare che si riferiscono al rapporto con Tancredi e a un'intervista importante che il giornalista dovrà affrontare con Federico Felliini. Sarà Matilde a scoprire cosa nasconde davvero suo cognato e capirà che il malumore di Marco è dovuto a Stefania. Inoltre, ci sarà una cena organizzata in onore del giovane giornalista e la complicità tra lui e Gemma sarà evidente, visto che resteranno insieme fino a tardi.

Nel frattempo, Adelaide e Marcello penseranno a come comportarsi dopo la notte di passione trascorsa insieme e i due non nasconderanno di avere una relazione.

Ludovica incuriosita dal suo ex fidanzato: anticipazioni settimana 30 gennaio - 3 febbraio

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda nella settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio vedranno tra i protagonisti Marcello e Adelaide.

La relazione tra i due non passerà inosservata e sarà oggetto di pettegolezzi che però alla contessa non importeranno. Anche Ferdinando farà delle battutine sulla nuova storia di Adelaide, ma Ludovica non apprezzerà affatto la sua ironia. La signorina Brancia, al contrario, sarà sempre più curiosa del legame che si è creato tra il suo ex fidanzato e la contessa.

Marcello riceverà la proposta di diventare socio del Circolo, mentre Ludovica accetterà di diventarne la prossima vicepresidentessa.

Francesco accusato di furto da Salvatore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 30 gennaio al 3 febbraio rivelano che per la famiglia Rizzo le cose sembreranno mettersi bene fino a quando Salvatore non farà una spiacevole scoperta, notando che alcuni bozzetti scomparsi dalla Caffetteria si trovano nella borsa di Francesco. Amato non esiterà ad accusare il giovane di averli sottratti, anche se Marcello e Armando si impegneranno a difendere Francesco e proveranno a far ragionare Salvatore. Poco dopo, infatti, la verità sui bozzetti emergerà e quando il proprietario della Caffetteria capirà di aver accusato ingiustamente Francesco gli chiederà scusa.

Ci saranno grandi novità al Paradiso delle signore con l'arrivo di Sandra Milo che sarà la testimonial dei collant di Lycra. L'arrivo della diva non lascerà indifferente Alfredo e questo farà ingelosire Irene.