Una popolare serie televisiva italiana è pronta a tornare sul piccolo schermo. Si tratta de La porta rossa, che riparte stasera 11 gennaio 2023 su Rai 2 con un appuntamento in cui vedremo Cagliostro assistere ad un incedente e Anna rimanere bloccata a Trieste.

Questa volta, però, le vicende della serie avranno una fine. La terza, infatti, sarà la stagione finale. Quale mistero dovrà risolvere, stavolta, il famoso commissario Cagliostro? Stando alle anticipazioni, dopo un movimentato inizio di stagione che mostrerà un salto temporale, un improvviso blackout e la morte di un personaggio, nel secondo appuntamento in programma mercoledì 18 gennaio 2023 le vicende si complicheranno quando Anna inizierà ad indagare sul professore Braida, mentre Vanessa sarà disposta anche a tradire Cagliostro per proteggere il Centro Studi.

La porta rossa 3 anticipazioni 18 gennaio: Cagliostro indaga sulla morte di Eleonora

Nei nuovi episodi de La porta rossa 3 i telespettatori ritroveranno Leonardo Cagliostro, Anna Mayer e Vanessa Rosic alle prese con un nuovo mistero da risolvere. Nel secondo appuntamento in onda mercoledì 18 gennaio 2023 a partire dalle 21:20 verranno trasmessi invece il terzo e il quarto episodio. Nel primo dei due il commissario e la giovane medium cercheranno di scoprire chi c'è dietro la morte di Eleonora e l'inaspettato blackout che costringerà Anna a rimandare il trasferimento a Siena. Cagliostro non saprà se confidare a Vanessa ciò che ha visto nelle sue premonizioni. Nel frattempo, proseguirà l'indagine di Paoletto.

Le anticipazioni rivelano che uno dei ragazzi arrestati nel corso della manifestazione confesserà al poliziotto di essere stato "arruolato" con l'intento di causare disordini e commettere atti vandalici durante il blackout.

Anna indaga su Braida: La porta rossa 3, trama 18 gennaio

Al terzo episodio de La porta rossa 3 alle 22:20 circa seguirà il quarto.

Le indagini di Anna proseguiranno: stando alle anticipazioni, la donna continuerà a non fidarsi dell'ambiguo professore Braida e cercherà di scoprire cosa si nasconde dietro il Centro Studi. Al contrario, Vanessa sceglierà di appoggiare la comunità della quale tre anni prima ha scelto di far parte. La ragazza arriverà anche a tradire la fiducia di Cagliostro quando userà i propri poteri per sviare le indagini del giudice Mayer.

La porta rossa 3 è disponibile in streaming su RaiPlay

I telespettatori potranno seguire i nuovi episodi de La porta rossa 3 anche in diretta streaming su RaiPlay, collegandosi al sito oppure utilizzando l'app ufficiale. In alternativa, la visione degli stessi potrà essere recuperata on demand, sempre sulla piattaforma Rai. Ad eccezione del primo episodio, pubblicato in anteprima esclusiva prima della messa in onda su Rai 2, gli episodi della nuova stagione verranno pubblicati dopo ogni messa in onda settimanale.