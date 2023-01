Luisa Ranieri e Lolita Lobosco 2 sono tornate in onda l'8 gennaio con la prima puntata delle sei previste per questa seconda stagione, che si preannuncia decisamente entusiasmante. Le puntate verranno trasmesse ogni domenica in prima serata dalle ore 21:25 sul primo canale Rai. Dopo aver assistito al primo appuntamento, si va spediti al secondo, che verrà trasmesso il prossimo 15 gennaio.

Lolita indaga sulla morte di uno scrittore

Come detto, la puntata del 15 gennaio sarà ricca di novità. Il secondo episodio di questa stagione sarà intitolato 'Lo Scammaro Avvelenato' e avrà come protagonista ovviamente Lolita, impegnata in una delle sue solite delicate indagini.

In questa circostanza, dovrà fare i conti con un caso che la riguarderà molto da vicino.

Infatti, nel B&B gestito da Carmela e Nunzia verrà trovato il corpo, privo di vita, di uno scrittore: Lobosco dovrà far chiarezza sulle cause del decesso e, ovviamente, sul colpevole.

A tal proposito, in una prima fase delle indagini si parlerà di un possibile avvelenamento, in particolare di un avvelenamento da botulino che sarebbe stato provocato da una specialità culinaria preparata dalla stessa Nunzia, ovvero il tanto richiesto scammaro della Zia Dodò.

Come era prevedibile, subito dopo l'inizio delle indagini, alcuni esami porteranno Nunzia ad essere scagionata. Si chiarirà, infatti, che la causa del decesso non è da attribuirsi alla sua opera culinaria e questo sarà possibile solo grazie alle analisi tossicologiche.

Un sospiro di sollievo per Nunzia (che ne approfitterà per concedersi un attimo di relax con Trifone, anche per dimenticare lo spiacevole accaduto), ma un problema in piu per Lolita che, ovviamente, dovrà chiarire l'accaduto e scoprire cosa sia successo veramente allo scrittore.

L'arrivo di Angelo Spatafora

Esposito e Forte nel frattempo saranno impegnate con Caterina e Porzia.

La prima dovrà affrontare alcuni esami all'Università, mentre Porzia farà i conti con i problemi che le causerà la sua prossima suocera, ovvero Santa. Nel frattempo, Lolita continuerà a lavorare sul caso dello scrittore, ma non solo.

Il personaggio interpretato da Luisa Ranieri infatti farà i conti con alcuni problemi di cuore.

Questa volta il vicequestore non rischierà la vita come nella scorsa puntata, ma gli ostacoli sentimentale per lei non saranno un problema di poco conto, visto che la situazione con Danilo si farà più complessa del previsto.

Tralasciando la sua situazione, si tornerà a parlare di una vecchia consente della Lobosco, ovvero Angelo Spatafora. L'uomo, dopo vent'anni di non dare alcuna notizia sul suo conto, si presenterà al cospetto di Lolita. Cosa vorrà? Le anticipazioni ancora non lo svelano, ma sicuramente presto arriveranno aggiornamenti.