Accadranno alcuni colpi di scena nel corso delle prossime puntate, in particolare quelle che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio 2023, di Un posto al sole. Tra i protagonisti ci sarà ancora una volta Alice, che avrà un confronto con Nunzio. Si vivranno attimi di tensione tra Viola e Damiano, ma anche tra Lia ed Alberto. Mariella e Guido saranno vicini a Michele, ma alla fine i due - per qualche motivo non specificato dalle anticipazioni - se ne pentiranno. Marika andrà in aiuto di Clara e le permetterà di fare una scoperta sconcertante, che le anticipazioni però non rivelano nel dettaglio.

Nunzio vuole riconquistare Chiara, Clara scopre qualcosa

Elena sarà ancora molto titubante in merito alle scelte della figlia, che vuole denunciare Nunzio. Poi Franco deciderà di informare Katia della situazione. Successivamente Silvia si troverà in pericolo, perché verrà rapinata. Fortunatamente la donna verrà aiutata da Damiano. Questa situazione però metterà meno barriere tra il poliziotto e Viola.

Tra i protagonisti delle prossime puntate ci sarà anche Nunzio, che vorrà recuperare il suo rapporto con Chiara. Sarà disposto a tutto, addirittura aggraverà la sua posizione con le forze dell'ordine.

Sarà ancora guerra tra Marina ed Elena, ma anche Rossella e Riccardo avranno alcune discussioni. Sorpresa, invece, per una decisione spiazzante (ancora ignota) che verrà presa Damiano.

Poi Clara farà una scoperta che può considerarsi sconcertante, e questo verrà favorito dall'intervento di Marika. Lia poi avrà un confronto con Alberto.

Bianca pensa ad Antonello, Lia si scontra con Alberto

Bianca e Antonello saranno tra i protagonisti delle prossime puntate.

In particolare la ragazza penserà di andarlo a trovare per fargli una sorpresa. Questa scelta non verrà condivisa dai genitori della piccola, che considerano l'idea un azzardo. Purtroppo la coppia di genitori non sa che la loro bambina non sta passando un bel momento a scuola, dovuta al periodo di isolamento dal resto della classe.

Tra i due si metterà di mezzo Clara. Infine, Mariella e Guido saranno vicini a Michele, ma poi se ne pentiranno. Ancora le anticipazioni non rivelano nel dettaglio le motivazioni.