I colpi di scena nella soap Terra Amara non mancano mai. Durante le puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, il piano di Seher (Ebru Ünlü) per incastrare il padrone Demir Yaman (Murat Ünalmış) fallirà molto presto.

La domestica, quando il padrone la minaccerà puntandole una pistola alla tempia, gli confesserà che, in realtà, il figlio che aspetta è del capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat).

Trame turche Terra Amara: Seher accusa Demir di averla violentata

Le anticipazioni turche di Terra Amara riportano che Gaffur non riuscirà a resistere al fascino di Seher, intraprendendo con lei una relazione extraconiugale.

La domestica, nel momento in cui rimarrà incinta del capomastro, organizzerà un piano. Improvvisamente Seher metterà fine ai suoi incontri clandestini con Taskin. Intanto Saniye (Selin Yeninci) chiuderà qualsiasi tipo di rapporto con l'inserviente, poiché non nutrirà più alcuna fiducia in lei.

Seher, quando Demir sarà ubriaco per aver bevuto qualche bicchiere di troppo, gli farà credere di aver trascorso una notte di passione con lei appena si risveglierà. Inoltre, per rendere credibile la sua messinscena, la donna scoppierà a piangere e accuserà Yaman di aver abusato di lei sotto lo sguardo della signora Hunkar (Vahide Perçin).

Yaman confessa alla madre di essere sterile, Seher racconta l'ennesima menzogna

Gli spoiler della soap Terra Amara evidenziano che il marito di Zuleyha (Hilal Altinbilek) dirà la verità su una questione privata e delicata nel momento in cui la domestica rivelerà a sua madre di essere in attesa di un figlio da lui. Tutto ciò metterà l'uomo in una situazione piuttosto scomoda: questi rivelerà a Hunkar di aver sempre saputo di non poter essere il vero padre del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat), nato dalla storia d'amore tra Zuleyha e Yilmaz (Uğur Güneş), perché già da diversi anni sa di essere sterile.

Yaman, dopo essersi tolto un peso, decisamente adirato andrà subito ad affrontare Seher, minacciandola con una pistola. Quest'ultima, messa alle strette dal suo padrone, non avrà altra scelta e si vedrà costretta a rivelare di essere rimasta incinta di Gaffur.

La domestica, dopo essere riuscita a sfuggire alla morte, tornerà a mentire.

Infatti farà credere a Demir che a farle la corte sia stato il capomastro, nonostante fosse già sposato con Saniye.

Ricordiamo che Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 circa.