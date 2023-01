Matthias, fratello di Giaele De Donà, sui social ha criticato la sorella per via di una frase detta sul marito nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7.

Nel dettaglio, il giovane ha spiegato che non è vero che Brad mantiene economicamente tutta la famiglia. Stando a quanto riportato, la sorella avrebbe detto cose non veritiere solo per creare dinamiche.

Le parole del fratello di Giaele

In occasione dell’ultima puntata del Reality Show, Giaele ha avuto la possibilità di ricevere una sorpresa dal fratello. Nel corso di una clip, però, la gieffina ha lasciato intendere che il marito (essendo un imprenditore molto facoltoso) aiuterebbe la famiglia economicamente.

In un video pubblicato lunedì 2 gennaio, Matthias ha affermato: "Fuori luogo dire davanti a tutta Italia che suo marito mantiene la famiglia economicamente". Il giovane ha sostenuto di non avere mai utilizzato la carta di credito del cognato, ma di usare quella del suo papà. Inoltre ha fatto presente che la mamma ha un conto in banca e quindi non deve chiedere nulla a nessuno: "Ragazzi, Brad lo amiamo non per i suoi soldi".

Stando alla versione del 18enne, l'imprenditore si limita solamente a dare la possibilità alla mamma di Giaele di trascorrere le vacanze di Natale tutti insieme: "Quello che fa è solo darci un po' di spensieratezza, farci sentire bene e amati".

Matthias De Donà contro la sorella Giaele dopo alcune sue dichiarazioni #gfivip #gfvip7 pic.twitter.com/dqg5zgS7NK — disagiotv (@disagio_tv) January 2, 2023

Il consigli alla concorrente

Prima di concludere lo sfogo, Matthias ha fatto una riflessione sull'atteggiamento adottato da Giaele all'interno del reality show: "Non so perché fa così, la conosco.

Tira fuori tante cavolate". Per il giovane, la sorella avrebbe solo detto cose non veritiere con il fine di creare dinamiche. Infine, il fratello di Giaele si è sentito in dovere di darle una dritta: "Il mio consiglio è quello di essere sé stessa".

Matthias è convinto che, solo in questo modo, Giaele potrà fare breccia nel cuore dei telespettatori.

Il commento di alcuni utenti del web

Le parole di Matthias rivolte alla sorella non sono passate inosservate ai fan del programma. Su Twitter, la maggior parte degli utenti ha spezzato una lancia a favore della concorrente. Un fan ha ritenuto fuori luogo ed eccessivo l'attacco del 18enne ai danni di Giaele De Donà, mentre un altro ha sostenuto che Matthias poteva esprimere la sua opinione direttamente alla sorella nel corso dell’incontro avvenuto la scorsa settimana. Infine, c’è chi ha chiesto ai parenti dei concorrenti di rimanere fuori dalle dinamiche del programma.