Seher è incinta ma le sue bugie sulla paternità del bimbo che aspetta verranno presto a galla: nelle prossime puntate di Terra Amara la domestica verrà messa alle strette e quindi costretta a rivelare a Demir che il figlio che porta in grembo non è suo. Yaman, infatti, in una conversazione con la madre, rivelerà di aver scoperto molti anni prima di essere sterile e quindi incapace di procreare. Per questo, il padrone affronterà la domestica, senza andare troppo per il sottile. Anche con una pistola alle tempie, però, Seher non sarà del tutto sincera, tirando in causa Gaffur.

Seher dice a Hunkra di aspettare un figlio da Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che mettono al centro della dinamica della serie Seher. Seguendo la storyline della soap turca, l'impertinente domestica non si farà scrupoli nel rovinare il matrimonio di Gaffur, seducendo il capomastro. Presto Saniye scoprirà il tradimento ma la domestica avrà piani ben diversi. Infatti, rendendosi conto di essere incinta la donna penserà di approfittarsi di un momento di debolezza di Demir e trovandolo ubriaco non esiterà a infilarsi nel suo letto.

Seher, lasciando di stucco Yaman, che non ricorderà nulla della notte trascorsa con la sua sottoposta, tra le lacrime rivelerà ad Hunkar che il figlio ha abusato di lei.

E non è tutto. Dopo aver scaricato Gaffur, Seher dirà che la notte di passione ha prodotto i suoi frutti e dirà alla signora della villa di essere incinta.Temendo che Zuleyha possa scoprire di essere stata tradita, Hunkar affronterà il figlio che le farà un'inaspettata confessione.

La confessione della domestica

Demir negherà con fermezza di poter essere il padre del figlio della domestica in quanto molti anni prima ha scoperto di essere sterile.

Per questa ragione, Demir aggiungerà anche di aver sempre saputo che Adnan è frutto della precedente relazione tra Zuleyha e Yilmaz. A questo punto, Yaman prenderà in mano la situazione e non esiterà a minacciare Seher, stanco delle bugie della sua sottoposta.

Puntando una pistola alla testa di Seher, Demir costringerà la domestica a dire la verità.

A questo punto, temendo per la sua vita, la domestica deciderà di dire che effettivamente il figlio che porta in grembo non è suo ma che la paternità è da attribuire a Gaffur. La donna, però, non si fermerà a questo: Seher aggiungerà che nonostante i suoi rifiuti è stato il capomastro ad avvicinarsi ripetutamente a lei. Anche in questo caso, quelle di Seher saranno bugie. Cosa succederà quando Saniye scoprirà che l'amante di suo marito è incinta? Il bimbo di Seher sarà davvero figlio del capomastro? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.