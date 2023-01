Grande colpo di scena durante le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Finalmente si scoprirà quale reale rapporto intercorre tra Ümit e Sevda. Dopo un duro confronto tra le due, Umit svelerà a Sevda di essere la figlia che ha abbandonato tanti anni prima per scappare insieme ad Adnan Yaman. Per Sevda sarà una notizia scioccante, al punto che verrà colta da infarto.

Sevda aggredisce Ümit perché ci prova con Demir

Nelle prossime puntate Ümit e Sevda avranno un duro confronto, in quanto quest'ultima intercetterà la busta contenente le foto in cui Ümit e Demir vengono ritratti in atteggiamenti intimi.

Andrà dalla giovane in quanto esigerà chiederle delle spiegazioni.

Si recherà nel suo studio medico e la rimprovererà per aver nuovamente provato a separare Demir e Züleyha. Ümit non si lascerà sopraffare dalle parole della donna e le dirà: "Perché sono proprio fatta come te".

Sevda scopre la verità sul suo rapporto con Ümit

La ragazza non sopporterà Sevda e la sua ramanzina, e avrà le sue buone ragioni. Stanca del suo atteggiamento, tirerà fuori una fotografia e la consegnerà alla donna.

La foto ritrae Sevda da giovane con una bambina in braccio e la piccola non è altro che Ümit. Appena Sevda la vedrà rimarrà senza parole: la ragazza è sua figlia, quella bambina che, secondo quanto racconterà Ümit, ha abbandonato quando era piccolissima per andare via con Adnan Yaman, con il quale ha avuto una storia d'amore clandestina.

Sevda verrà colta da infarto

Quando Sevda scoprirà la verità rimarrà senza parole: la notizia sarà difficile da digerire. Ümit la incolperà di tutto il dolore che le ha causato durante l'infanzia e Sevda in silenzio l'ascolterà, impallidendo sempre di più.

Lo shock sarà talmente forte che Sevda non si sentirà per niente bene e sverrà subito dopo la conversazione avuta con Ümit.

La situazione sarà molto grave, visto che la donna verrà colta da infarto ed esigerà del ricovero d'urgenza in ospedale. Il suo rapporto con la figlia non inizierà nel migliore dei modi.

Züleyha non scopre le foto di Demir grazie a Müjgan

Anche Züleyha sarà in procinto di vedere le foto che ritraggono Demir e Ümit insieme. Da sottolineare che i due non sono stati realmente in intimità: è stata solo una trappola di Fikret.

L'uomo ha convinto Ümit a fingere di togliersi la vita, pur di convincere Demir ad andare a casa sua, per far sì che si potessero scattare delle foto.

A ogni modo Züleyha non riuscirà a vedere quelle foto proprio grazie a Müjgan, che in fretta e furia arriverà da lei per dirle che Sevda ha avuto un infarto. Così Züleyha lascerà perdere tutto e correrà in ospedale dalla donna. Cosa sarebbe potuto succedere se le avesse viste?