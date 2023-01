Diverse novità avranno luogo durante i nuovi episodi di Terra Amara in programma lunedì 9 e martedì 10 gennaio in prima visione su Canale 5.

Le trame della soap opera rivelano che Huseyin finirà in carcere, mentre Zuleyha Altun farà un gesto inconsulto a causa del marito Demir Yaman.

Terra amara, anticipazioni 9 gennaio: Huseyin decide di costituirsi in commissariato

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata che i fan avranno modo di vedere lunedì 9 gennaio dalle ore 14:10 in prima visione su Canale 5 annunciano tante novità. In dettaglio, le condizioni di salute di Yilmaz miglioreranno dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria con Demir alla tenuta.

Ben presto l'ex meccanico riuscirà ad alzarsi dal letto nonostante sia molto debole.

Qui Akkaya apparirà curioso di sapere come mai Zuleyha si sia recato da lui il giorno del suo fidanzamento ufficiale con Mujgan. Fekeli cercherà di dare una risposta esauriente e arriverà alla conclusione che Altun fosse alla ricerca di protezione, in quanto si sentiva in pericolo insieme al perfido marito Demir (Murat Ünalmış).

Intanto, Huseyin deciderà di costituirsi al commissariato di Cukurova. Per questo motivo Hunkar e Fekeli saranno convocati subito dopo dal comandante per informarli dell'arresto del giovane.

Episodio 10 gennaio: Huseyin voleva vendicarsi di Fekeli

Nel nuovo episodio di Terra amara, in programma martedì 10 gennaio dopo Beautiful, Huseyin ammetterà di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta nella tenuta di Yilmaz.

A tal proposito, il carcerato rivelerà i motivi che l'hanno spinto a compiere il folle gesto.

Il giovane ammetterà di averlo fatto per vendicarsi del licenziamento subito da Fekeli. Ali, infatti, lo aveva sorpreso mentre stava rubando del cotone in magazzino.

Zuleyha prova a togliersi la vita

Nel frattempo, Zuleyha (Hilal Altınbilek) apparirà sconvolta dopo che Demir le porterà via tutte le cose appartenute al suo figlioletto Adnan come punizione per aver chiesto l'aiuto dell'ex fidanzato.

Per questo motivo, la protagonista deciderà di compiere un gesto estremo, ma prima di fare ciò deciderà di scrivere una missiva da consegnare il prima possibile a Yilmaz.

La nuora di Hunkar, infatti, ha intenzione di rivelare all'ex la verità sulla paternità di Adnan. Inoltre nella missiva, la donna gli chiederà di accudire il bambino visto che lei non potrà più farlo. Alla fine, Altun impugnerà una lametta con cui si reciderà le vene dei polsi per togliersi la vita. Anche se le anticipazioni successive annunciano che non ci riuscirà.