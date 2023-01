Ci saranno interessanti novità in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara, trasmessi a gennaio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera ambientata in Turchia rivelano che Demir Yaman non esiterà a puntare un'arma da fuoco contro l'ex amante di Gaffur, dopo aver scoperto tutte le sue bugie riguardanti la paternità del figlio che attende.

Terra amara, anticipazioni: Seher accusa Demir di aver abusato di lei

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5, rivelano che la famiglia Yaman scoprirà le bugie di Seher (Ebru Ünlü).

Tutto inizierà quando Seher deciderà di prendere le distanze da Gaffur dopo il loro flirt. Nonostante ciò, Saniye (Selin Yeninci) continurà ad attaccarla per la relazione extraconiugale avuta con il marito. Nel frattempo la giovane scoprirà di attendere un bambino e per crescerlo avrà bisogno di cercare un padre che soddisfi al meglio le sue necessità. Proprio per questo motivo Seher punterà a Demir (Murat Ünalmış): in un momento in cui lui sarà particolarmente brillo, gli farà credere che hanno avuto un rapporto intimo. Un piano ben architettato, in cui Seher confiderà a Hunkar che suo figlio ha abusato di lei. Tuttavia le bugie verranno a galle velocemente.

Yaman minaccia l'ex amante di Gaffur con un'arma

Nelle puntate di Terra amara trasmesse a gennaio in prima visione tv, la matrona studierà uno stratagemma per evitare che la sua famiglia venga travolta da un vero scandalo. Per questa ragione deciderà di avere un confronto con Demir, per cercare di chiarire la situazione che si è creata con Seher.

L'uomo, però, saprà dimostrare la sua innocenza, visto che confesserò alla madre di non poter essere lui il padre del bambino di Seher in quanto è sterile.

Una confessione che condurrà Demir a fare un'altra rivelazione: Demir confiderà a Hunkar di sapere che il padre di Adnan è Yilmaz. Dopo tutte le accuse, Demir deciderà di avere un confronto con Seher, dove non esiterà a minacciarla con un'arma

Seher racconta tutta la verità

Seher, temendo di essere uccisa dal padrone, deciderà di raccontare tutta la verità, ammettendo di aver avuto una relazione clandestina con Gaffur da cui aspetta un bambino.

Una versione che tuttavia dimostrerà di avere alcune falle, visto che la domestica ribadirà di essere stata sedotta da Gaffur e di aver avuto delle titubanze iniziali a causa delle nozze con Saniye. Una situazione a dir poco incandescente, che avrà non poche conseguenze all'interno della grande tenuta della famiglia Yaman.