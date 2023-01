Diverse novità avverranno durante i nuovi episodi di Terra amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Saniye Taskin comunicherà una brutta notizia a suo marito. La donna, infatti, confiderà a Gaffur che non potranno prendersi cura del bambino di Seher in quanto ha subito un aborto spontaneo.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur confessa a Saniye di attendere un bambino dall'ex amante

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti gli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Seher vivrà un momento difficile.

Tutto inizierà quando Gaffur rivelerà a Saniye di aver avuto una relazione clandestina. Inoltre, le confermerà di essere il padre del bambino che porta in grembo la sua ex amante. La cognata di Gulten, a questo punto, comprenderà che la gravidanza della rivale è un modo per diventare madre visto che lei non può diventarlo. Per questo motivo, Saniye chiederà alla potente Hunkar (Vahide Perçin) di poter crescere il figlio della rivale come se fosse suo. La matrona, a questo punto, accetterà di esaudire la volontà della signora Taskin, che subito correrà a proporre il patto all'ex amante di suo marito.

Seher accetta di dare il proprio figlio alla rivale

Negli episodi turchi di Terra amara, Seher non sembrerà voler accettare di dare il proprio figlio a Saniye.

La moglie di Gaffur, a questo punto, studierà un piano affinché acconsenta all'offerta. Per fare ciò, la signora Taskin si rivelerà disposta a darle una cospicua somma di denaro affinché esaudisca il suo desiderio di diventare madre. L'ex amante di Gaffur, a questo punto, abbandonerà ogni proposito materno appena sentirà il profumo di soldi.

La donna certa di avere la situazione in pugno ne farà parola con la sua dolce cognata Gulten, se il piano non prendesse un'altra piega.

La signora Taskin disperata dopo l'aborto spontaneo di Seher

Qualche giorno dopo, Seher accuserà un brutto svenimento. Ben presto, i telespettatori scopriranno che la giovane ha subito un aborto spontaneo.

Una tragedia che ovviamente getterà nella disperazione Saniye (Selin Yeninci), che in questo modo perderà la possibilità di diventare madre. In seguito, la signora Taskin sarà chiamata a informare suo marito Gaffur (Bülent Polat) dell'aborto subito dall'ex amante. Per questo motivo, sembrerà davvero impossibile che la coppia possa diventare genitori, se un colpo di scena non fosse dietro l'angolo. Cosa riserverà il futuro per Gaffur e sua moglie Saniye? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni delle vicende ambientate a Cukurova per scoprire cosa accadrà.