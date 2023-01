Diverse novità avverranno in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della seconda stagione dello sceneggiato rivelano che Demir Yaman arriverà a ferirsi volontariamente per fuggire dal carcere e per impedire l'incontro tra Yilmaz e Zuleyha.

Terra amara, anticipazioni: l'erede dei Yaman finisce in carcere per morte di Cengaver

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv annunciano che l'erede dei Yaman compirà uno stratagemma per uscire dal carcere.

Tutto inizierà quando Hatip ucciderà Cengaver sotto lo sguardo attonito di Sermin dopo un litigio furibondo. Quest'ultima si approfitterà di questa situazione per vendicarsi di Demir, reo di aver dato alle fiamme la sua abitazione. La moglie di Sabahattin si recherà dalle guardie civili per denunciarlo, confessando di averlo visto litigare e poi sparare alla vittima qualche giorno prima.

Julide, a questo punto, procederà all'arresto di Demir, che verrà pure condannato a morte. La matrona Hunkar soffrirà moltissimo per tale situazione e per questo cercherà una soluzione per salvare suo figlio.

Demir si ferisce volontariamente

Nelle successive puntate di Terra amara, Yilmaz metterà le mani su un pezzo di lettera scritto da Zuleyha e scoprirà che aveva sposato Demir solo perché Hunkar aveva minacciato di farlo condannare a morte per l'omicidio di Naci.

A tal proposito, Akkaya si dirà estraneo ai fatti dopo aver sparato per errore al padrino Fekeli: l'ex meccanico verrà rimesso in libertà dalla pm.

Nel frattempo, Demir verrà informato da Gaffur che il suo rivale sta ristrutturando la tenuta che aveva dato alle fiamme di Sermin per stare sempre più vicino alla sua ex fidanzata.

Una novità che manderà su tutte le furie il ricco imprenditore, che ormai fuori controllo deciderà di ferirsi volontariamente dopo essersi procurato un oggetto appuntito pur di uscire dal carcere.

L'imprenditore fugge

Demir sarà soccorso dalle guardie carcerarie che - viste le sue condizioni - decideranno di trasportarlo in ospedale, dove avrà modo di parlare con sua madre.

Qui l'imprenditore capirà che Zuleyha ha cercato di incontrare l'ex fidanzato in una località lontana da Adana. Yaman sarà in preda alla rabbia e non esiterà a fuggire dalla struttura, dopo aver eluso la sorveglianza posta davanti alla sua camera per raggiungere i due ex fidanzati. Ben presto l'uomo riuscirà a trovare il luogo dell'incontro e non esiterà a minacciare sua moglie di portarle vie per sempre il figlio Adnan.

Sarà così che Zuleyha - peraltro in attesa di un figlio da lui - sceglierà di piantare in asso Yilmaz per seguire suo marito a Cukurova.