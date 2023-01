Arrivano le anticipazioni giornaliere di Terra amara, relative alla puntata che verrà trasmessa lunedì 23 gennaio 2023.

Oltre a fare la conoscenza di Ercument, il cugino di Demir, il pubblico vedrà un nuovo faccia a faccia tra Zuleyha e Mujgan. Sarà la dottoressa, ad aver bisogno di una risposta dalla moglie di Demir prima di sposare Yilmaz.

Cengaver invece, tradirà l'ex amico Demir rivelando a Fekeli la verità sul suo tentato omicidio.

Nuovo personaggio in Terra amara: arriva Ercument, il cugino di Demir

Terra Amara tornerà con il primo appuntamento settimanale nel pomeriggio del 23 gennaio.

A partire dalle ore 14:10, i telespettatori di Canale 5, faranno la conoscenza di un nuovo personaggio.

Si tratta di Ercument, il cugino di Demir Yaman che giungerà a sorpresa alla tenuta. Si scoprirà he questo nuovo personaggio, sarà figlio di una sorella di Hunkar. Almeno inizialmente, non si capirà il motivo della sua visita inaspettata alla zia e al cugino. Potrebbe essere anche solo una visita di cortesia ma non sfuggirà la reazione di Hunkar nel vedere il nipote. La madre di Demir sarà alquanto sospettosa, mentre il figlio accoglierà positivamente il cugino.

Zuleyha mente a Mujgan pur di non perdere il figlio: spoiler Terra amara

Sempre nel corso di questo nuovo episodio di Terra amara, Mujgan prima di sposare, Yilmaz, vorrà togliersi un dubbio.

Vorrà essere certa che Zuleyha non sia più innamorata di Akkaya. La moglie di Demir mentirà alla dottoressa, dicendole di non provare più nulla per il suo ex fidanzato.

Altun dirà una bugia solo per non rischiare di perdere il piccolo Adnan. Infatti il bambino tornerà a casa solo quando Demir sarà certo che la moglie abbia dimenticato Yilmaz una volta per tutte e comunque, solo dopo il matrimonio tra Mujgan e Akkaya.

Cengaver rivela a Fekeli che è Demir il mandante del suo tentato omicidio

Dando uno sguardo alle anticipazioni relative alla puntata del 23 gennaio, si viene anche a sapere che Cengaver, ormai diventato amico di Yilmaz e del vecchio boss, di fatto lo tradirà.

Infatti vorrà in qualche modo dimostrare la sua lealtà a Fekeli e Yilmaz, rivelando ad Ali Rameht, che sarà stato Yaman ad assoldare Huseyin Coban per farlo uccidere.

In più, gli rivelerà che Huseyin, che attualmente è in prigione dopo aver confessato il fatto, continuerà a essere pagato profumatamente da Demir. Ovviamente Yaman sta pagando il suo silenzio. Resta da capire come reagiranno Fekeli e Yilmaz dopo questa scottante rivelazione.