Sarà guerra aperta nei prossimi episodi di Terra amara tra Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Quest’ultima punterà subito il dito contro la nuora: accuserà Zuleyha di aver fatto cadere dalle scale Saniye Taşkın (Selin Yeninci) dopo una lite.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha controllata da Saniye e da un’infermiera su ordine di Hunkar

Le anticipazioni su ciò che accadrà nelle nuove puntate, in onda su Canale 5, rivelano che Zuleyha rischierà di perdere il figlio che aspetta dal marito Demir (Murat Ünalmış). Tutto avrà inizio quando la fanciulla si sentirà male quando sarà alla guida della sua automobile per portare in ospedale l’anziana Azize (Serpil Tamur).

Tutto questo avverrà proprio mentre Hunkar si allontanerà dalla tenuta per rintracciare la nipote Sermin (Sibel Taşçıoğlu). Non appena farà ritorno a casa, non trovando Zuleyha, la signora Yaman sarà sempre più convinta che la nuora abbia approfittato della detenzione del consorte per fuggire con l’ex fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e il piccolo Adnan: per tale motivo Hunkar affiderà un incarico a Saniye: tenere sotto controllo ogni movimento di Zuleyha.

La dark lady diventerà sempre più severa, visto che arriverà addirittura ad assumere un’infermiera che avrà il compito di intervenire in soccorso di Altun durante tutta la gravidanza. Quest’ultima non la prenderà per niente bene, in quanto sarà convinta che sua suocera stia facendo di tutto per privarla della sua libertà.

La moglie di Gaffur finisce in ospedale, la signora Yaman non crede alle parole della nuora

Successivamente Zuleyha tenterà di ribellarsi alla suocera, finendo per avere uno scontro fisico con Saniye, che durante la colluttazione cadrà dalle scale e verrà ricoverata d’urgenza in ospedale. Per fortuna la moglie del capomastro Gaffur (Bülent Polat), pur avendo perso molto sangue per aver sbattuto la testa, riuscirà a sopravvivere, ma nonostante ciò Hunkar si scaglierà contro la nuora per aver messo in pericolo la vita della governante.

Zuleyha non perderà tempo per difendersi dalla gravissima accusa di Hunkar, dicendole di non essere la responsabile dell’incidente della cognata della domestica Gulten (Selin Genç): sosterrà che Saniye ha perso l’equilibrio dopo essere inciampata sull’infermiera, che a sua volta è colpevole per essersi intromessa nel loro battibecco. La signora Yaman questa volta non crederà affatto alla versione della nuora e tra loro ci sarà sempre più tensione.