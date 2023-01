Marco e Stefania in crisi e potrebbero dirsi addio nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7? L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 prosegue con successo nel daytime della rete ammiraglia e, uno dei colpi di scena più attesi delle prossime settimane sarà quello legato al rientro in scena di Marco.

Il giovane nipote della contessa rimetterà piede in città dopo un breve periodo di assenza ma non sarà accompagnato dalla sua amata Stefania.

Un ritorno in solitaria per Marco, il quale potrebbe nascondere anche un sospetto tradimento da parte della sua fidanzata.

Marco ritorna senza Stefania: anticipazioni Il paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il paradiso delle signore 7 rivelano che Marco tornerà in città a distanza di poco tempo dal suo trasferimento in America con l'amata Stefania.

I due fidanzati, infatti, scelsero di salutare Milano per trasferirsi negli Stati Uniti D'America, dove il giornalista aveva ricevuto una proposta di lavoro importante e irrinunciabile .

Il colpo di scena, però, avverrà nel momento in cui Marco tornerà ma senza Stefania.

In tanti noteranno una certa tristezza sul volto del ragazzo che, in un primo momento, non fornirà troppi dettagli in merito a questo "ritorno solitario".

Stefania ha tradito Marco? Scatta l'addio ne Il paradiso 7?

Col passare dei giorni, però, sarà Matilde ad indagare e alla fine scoprirà che il motivo di questa irrequietezza che caratterizza Marco, ha che fare con una crisi in corso con la sua fidanzata.

Insomma, il rapporto tra i due giovani fidanzati sembra non essere dei migliori.

Ma cosa potrebbe essere successo nel giro di poco tempo?

Non si esclude che, dopo il trasferimento in America, Stefania possa essere entrata in contatto con nuove persone.

Il sospetto, quindi, è che dietro questa crisi in atto tra i due ragazzi possa celarsi un possibile tradimento da parte della figlia di Gloria ed Ezio.

Marco si riavvicina all'ex Gemma ne Il paradiso delle signore 7

Marco potrebbe aver scoperto un tradimento da parte di Stefania? Un'ipotesi che non può essere scartata, data la scelta del ragazzo di mettere la parola fine alla sua esperienza in America, per tornare al più presto in città, dalla sua famiglia.

E, come se non bastasse, nel corso delle prossime puntate de Il paradiso delle signore 7 trasmesse nel corso del 2023 in tv, Marco si riavvicinerà di nuovo alla sua ex Gemma.

La ragazza, infatti, si ritroverà a passare del tempo con Marco e insieme ritroveranno quel vecchio feeling che aveva contrassegnato il loro rapporto.

Come si evolverà a questo punto la situazione nel corso della settima stagione?

Marco si lascerà alle spalle definitivamente la sua storia d'amore con Stefania e potrebbe decidere di dare una seconda chance a Gemma?

Quale sarà il futuro de Il paradiso delle signore in tv?

I fan della soap opera sperano di no, ma non si esclude che gli sceneggiatori possano puntare proprio su questo ritorno di fiamma del tutto inaspettato, che sicuramente andrebbe an infiammare il finale della settima stagione.

In attesa di scoprire cosa succederà, i tantissimi appassionati de Il paradiso delle signore sono anche curiosi di scoprire quale sarà il futuro della soap opera di Rai 1.

Al momento, infatti, non si hanno ancora conferme certe sull'ottava stagione: la Rai non si è ancora espressa ufficialmente sulla prossima serie ma, visti gli ottimi ascolti registrati in tv e i numeri record riscontrati in streaming su Rai Play, la riconferma sembrerebbe più che scontata.