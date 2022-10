Diversi colpi di scena caratterizzeranno le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni, provenienti dalla Turchia, rivelano che Zuleyha avrà una discussione con Saniye e la farà cadere involontariamente per le scale, mentre Demir uscirà di prigione grazie alla testimonianza di Sermin.

Zuleyha discute con Saniye, lei precipita dalle scale

Nelle nuove puntate, la moglie di Demir avrà una discussione con la moglie di Gaffur quando vedrà quest'ultima intromettersi nelle sue cose personali. La cognata di Gulten, infatti, prenderà le parti dell'infermiera che la signora Hunkar ha assunto per stare vicino alla nuora.

Zuleyha si sentirà in trappola e, non libera di muoversi come vorrebbe, a tal proposito chiederà all'infermiera di non starle troppo addosso; Saniye si intrometterà e tra le due donne scoppierà un'accesa discussione che vedrà l'ex fidanzata di Yilmaz avvicinarsi molto alla domestica. La donna, trovandosi sul bordo della scala, perderà l'equilibrio e rotolerà a terra sbattendo la testa.

Gaffur e Gulten la porteranno subito in ospedale, ma le sue condizioni appariranno preoccupanti. Per fortuna, però, il quadro clinico rientrerà in poco tempo e la cuoca della famiglia Yaman potrà tornare a casa.

Sermin ha un incidente stradale

Nel frattempo, Sermin penserà di trasferirsi in Francia dalla figlia e scappare via con i soldi ricevuti dalla zia per ritirare la sua deposizione contro Demir.

La donna, infatti, nonostante abbia visto che è stato Hatip a uccidere Cengaver, ha dato la colpa al cugino per vendicarsi dell'incendio che l'imprenditore ha provocato alla sua villa.

La moglie di Sabahattin non si presenterà al processo ma, durante la sua fuga, perderà il controllo dell'automobile e si scontrerà contro un albero. Un bambino di passaggio in quella zona correrà ad avvertire Yilmaz che, nel frattempo, era proprio andato a cercare la cugina di Demir per impedirle di far scagionare il marito di Zuleyha.

Sarà proprio Yilmaz a portare Sermin in ospedale e ad affidarla alle cure di suo marito e Mujgan. Per fortuna la donna non riporterà gravi conseguenze, nonostante il forte trauma avuto, e nel giro di qualche giorno, si rimetterà in sesto.

Sermin fa scagionare Demir dall'accusa di omicidio

Una volta arrivata in ospedale, la signora Hunkar non perderà tempo e costringerà la nipote a rilasciare immediatamente la sua deposizione a favore del figlio.

La mamma di Betul, quindi, non potrà fare altro che sottomettersi al volere della zia e dichiarare al Pubblico ministero che non è stato Demir a uccidere Cengaver, come aveva testimoniato in precedenza.

A quel punto il signor Yaman verrà scarcerato e tornerà a casa dalla sua famiglia, l'unico però che non vorrà vedere sarà proprio sua moglie Zuleyha. L'imprenditore, infatti, sarà convinto che l'ex sarta, approfittando della sua detenzione, abbia tentato di scappare con Yilmaz.