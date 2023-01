La soap opera di origini turche dal titolo Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) e campione in termini di ascolti, continua ad appassionare. Nel corso delle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 20 e 21 gennaio 2023, Demir Yaman (Murat Ünalmış) sarà ancora più spietato dopo aver portato via la moglie Zuleyha Altun dall’istituto psichiatrico (Zuleyha era stata rinchiusa dalla madre Hunkar) Yaman (Vahide Perçin). In particolare l'uomo, oltre a impedire alla consorte di mettere piede fuori casa in solitaria, la obbligherà a piegarsi ai suoi ricatti se non vorrà continuare a stare separata dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

La signora Yaman invece sarà molto triste quando lascerà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), dicendogli che tra loro non potrà esserci alcun futuro.

Anticipazioni Terra amara, del 21 gennaio: Zuleyha costretta a uscire dalla tenuta con Seher

Gli spoiler su ciò che accadrà nell’episodio della serie televisiva che andrà in onda su Canale 5 sabato 21 gennaio, raccontano che Zuleyha dovrà riconquistarsi la fiducia del marito dopo aver tentato di togliersi la vita: la protagonista dello sceneggiato si vedrà costretta a uscire dalla tenuta soltanto con la domestica Seher (Ebru Ünlü).

Nonostante Altun sarà sempre più affranta il marito Demir non cambierà idea, dato che le darà soltanto l’opportunità di andare in giro da sola alla condizione che porti con lei un sorvegliante, oppure dovrà dimostrargli di aver smesso di amare il suo ex fidanzato Yilmaz una volta per tutte: Yaman assicurerà a Zuleyha di farla ricongiungere con il figlio Adnan se saprà sottostare ai suoi ordini.

Akkaya e Mujgan incontrano Demir e Altun al cinema all’aperto, Hunkar amareggiata

Successivamente Yilmaz (Uğur Güneş) e Mujgan (Melike İpek Yalova) si recheranno al cinema all’aperto, come Demir e Zuleyha: le due coppie finiranno per discutere a causa dell’inaspettato e casuale incontro.

Per concludere Fekeli e Hunkar si daranno appuntamento al solito posto: quest’ultima parecchio amareggiata dirà al suo vecchio amore che la loro storia d’amore non può andare avanti.

Episodio del 20 gennaio: Fekeli porta Hunkar nel posto in cui la pensava da ragazzo

Nella puntata del 20 gennaio, Zuleyha e Yilmaz, dal loro comportamento, dimostreranno ancora una volta di non aver smesso di amarsi pur essendosi detti addio in maniera definitiva, visto che non faranno altro che pensarsi a vicenda. Intanto Fekeli porterà Hunkar nel posto dove da ragazzo trascorreva il tempo a pensarla: il momento romantico correrà il rischio di prendere una brutta piega per colpa del maltempo.