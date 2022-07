Nelle prossime puntate di Terra Amara la vita di Züleyha si trasformerà in un vero inferno. La ragazza non solo non avrà più la possibilità di vedere suo figlio, ma proprio per questo motivo deciderà di togliersi la vita. Fortunatamente non riuscirà nel suo intento, a ogni modo verrà condotta con la forza in un ospedale psichiatrico da Hünkar.

L'inferno di Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha sarà disperata senza il suo piccolo Adnan. Non avrà più voglia di vivere senza il suo bambino, ma Gülten proverà ad aiutarla a trovarlo, così lasceranno la villa con l'intenzione di cercarlo, ma Demir le precederà e prenderà suo figlio, senza che le ragazze possano fare nulla.

L'aiuto di Gülten nei confronti di Züleyha verrà considerato una sorta di tradimento da parte degli Yaman, così la ragazza deciderà di lasciare la villa e di andare a lavorare per Sermin.

Züleyha sembrerà aver perso la speranza di rivedere suo figlio e non verrà di certo incoraggiata da Demir, che con una certa freddezza le dirà che non lo vedrà più. La ragazza sarà determinata a togliersi la vita, ma prima di farlo scriverà una lettera a Yilmaz, in cui gli rivelerà tutta la verità sul suo matrimonio con Demir e gli confermerà che solo lui è l'amore della sua vita. Sarà poi Gülten a recapitare la lettera al ragazzo.

Züleyha non vuole più vivere

Dopo la lettera Züleyha deciderà di porre fine alla sua vita e lo farà provando a tagliarsi le vene, e il tutto accadrà quando Demir verrà condotto in prigione per aver fatto irruzione nella casa di Fekeli e per aver fatto scattare la sparatoria in cui Yilmaz è rimasto ferito.

Dopo il tentato suicidio, Hünkar deciderà di far ricoverare Züleyha in un ospedale psichiatrico.

Demir dopo poco tempo, grazie anche ai suoi contatti, riuscirà a uscire dal carcere. Non troverà Züleyha a casa e la madre gli spiegherà che la ragazza ha tentato il suicidio e per questo motivo l'ha fatta ricoverare in un ospedale psichiatrico, precisando che l'ha portata lì con la forza in quanto "non aveva altra scelta".

Hünkar consiglierà al figlio di lasciare la moglie in ospedale, in quanto se uscisse potrebbe scegliere di trascorrere il resto della sua vita con Yilmaz. Demir non sarà d'accordo con la mamma, così deciderà di andare in ospedale per salvare la moglie, che intanto sta vivendo una vita da inferno.

I dubbi di Yilmaz

Successivamente Hünkar racconterà a Fekeli alcuni dettagli su rapporto che hanno avuto in passato Yilmaz e Züleyha.

L'uomo avrà poi occasione di vedere il ragazzo e insieme parleranno dello strano atteggiamento che Züleyha ha nei confronti di Yilmaz. Quest'ultimo esternerà anche i suoi dubbi e la conversazione verrà ascoltata anche da Müjgan, che deciderà di mettere la parola fine alla storia d'amore con Yilmaz.