Tornano le anticipazioni di Terra amara relative all'episodio in onda sabato 14 gennaio 2023 su Canale 5. Nel corso della puntata, Demir Yaman dopo essere stato scarcerato, correrà a liberare la moglie Zuleyha, fatta internare a sua insaputa da Hunkar in manicomio. Buone notizie per Yilmaz, che riuscirà a convincere Mujgan a tornare ad Adana insieme a lui.

Yilmaz torna ad Adana con Mujgan, Demir scarcerato: spoiler Terra amara

Terra Amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 che segue con sempre maggior interesse le vicende di Yilmaz e Zuleyha.

Anche nel nuovo appuntamento trasmesso sabato 14 gennaio, non mancheranno i colpi di scena. Yilmaz riuscirà appena in tempo, ad impedire che Mujgan oarta per l'America. I due innamorati, insieme a Fekeli, faranno ritorno ad Adana. Il vecchio boss inoltre, farà una deposizione in commissariato facendo in modo che Demir possa essere scarcerato. Yaman non saprà ancora cosa sia successo alla moglie Zuleyha. Tantomeno sarà a conoscenza del fatto che la madre Hunkar l'abbia fatta internare in manicomio.

Demir sconvolto quando apprende che Zuleyha è finita in manicomio

In Terra amara, alla tenuta farà ritorno pure Hunkar, dopo aver portato Zuleyha all'ospedale psichiatrico. La madre di Demir verrà a sapere proprio da Fekeli quanto accaduto al figlio in sua assenza.

Nel frattempo, Yilmaz e Mujgan trascorreranno insieme la giornata e parleranno del loro futuro. Scorrendo le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio del 14 gennaio, si viene inoltre a sapere che Zuleyha sarà sempre più disperata rinchiusa in manicomio. Intanto, Demir verrà a sapere di quanto accaduto alla moglie e sarà sconvolto nell'apprendere che la donna sia stata internata in un ospedale psichiatrico.

Yaman se la prenderà con la madre, la quale si rifiuterà di dirgli in quale ospedale sia ricoverata Zuleyha.

Demir Yaman corre a liberare Zuleyha: puntata del 14 gennaio

Con il prosieguo della puntata di Terra amara, Demir sarà più che mai deciso a riportare a casa la moglie. Non vorrà lasciarla un minuto in più in manicomio.

Visto che Hunkar con vorrà rivelargli dove si trova la moglie, Yaman chiederà aiuto a Seher. Sarà la domestica a rivelargli dove sarà stata ricoverata Zuleyha. L'uomo quindi, si metterà al volante e guiderà tutta la notte pur di raggiungere il prima possibile l'ospedale psichiatrico. Finalmente riuscirà a liberare Zuleyha e con lei tornerà alla Villa, dove la tensione sarà altissima. Hunkar continuerà a sostenere che l'aver riportato a casa la donna sia stata un errore. Cosa succederà ora tra, Demir, Zuleyha e Hunkar? Per scoprirlo, non resta che seguire le puntate successive di Terra amara.