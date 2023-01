Nella casa del Grande Fratello Vip 7 continuano gli screzi ed i dissapori fra Luca Onestini e Nikita Pelizon. L'atteggiamento della modella sta proseguendo ad infastidire l'ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la conclusione del GF Game Night, amareggiato per ciò che sta accadendo ai due concorrenti, Attilio Romita ha tentato a far riflettere il ragazzo emiliano sulle motivazioni dei comportamenti di Pelizon ma, quest'ultimo non ha risparmiato commenti al vetriolo nei riguardi della compagna d'avventura, stanco delle varie giustificazioni e dei soliti discorsi che si effettuano.

I commenti di Luca Onestini su Nikita

Luca Onestini ha sottolineato al giornalista che preferisce maggiormente una persona che è una vera vipera piuttosto che una vipera che prova a travestirsi da hippie, riferendosi a Nikita Pelizon. L'ex tronista ha reputato la modella come una persona costruita oltre che falsa. "Lei pensa di prendere in giro tutti", ha successivamente esclamato l'emiliano, facendo l'esempio di alcuni episodi accaduti nella casa più spiata d'Italia, in cui la 28enne ha provato a mettere Dana Saber contro di lui ed Oriana Marzoli.

Onestini sempre più lontano da Pelizon

Il 29enne, continuando i commenti su Nikita, ha dichiarato che lui parla della gieffina soltanto quando capita che gli riportano alcune vicende mentre, al contrario, la modella tenta sempre di mettersi in mezzo a lui e ad Oriana Marzoli.

Proprio secondo la sudamericana la situazione appare abbastanza chiara, ovvero Nikita Pelizon è una persona cattiva a cui ancora Onestini piace, aggiungendo che non ha ancora compreso la motivazione in quando di fronte al rifiuto molto palese dell'ex tronista, lei sta proseguendo ad effettuare questi atteggiamenti.

L'emiliano ha poi evidenziato che dopo averle detto di no sono sopraggiunte tante situazioni spiacevoli.

Luca si è definito stanco di dover sempre passare come la persona che ha soltanto illuso la modella. Romita ha sottolineato che è convinto di come la triestina non riesca a comportarsi differentemente con l'ex tronista di Uomini e Donne perché prova ancora dell'attrazione nei suoi confronti. Invece, Onestini e Marzoli sono apparsi certi che la gieffina stia esagerando.

Luca si rifiuta di parlare con Nikita

Precedentemente Dana Saber aveva provato a convincere Luca di parlare con la modella che si sarebbe sentita pronta a dialogare pacificamente con il ragazzo emiliano. Onestini, però, non è stato favorevole a questo incontro. L'influencer ha tentato anche di sviare il discorso parlare dei bisogni di Edoardo Donnamaria che era presente. Saber, però, ha riportato al centro della discussione il rapporto fra Pelizon ed Onestini che è rimasto fermo sulla sua posizione, ovvero di non parlare con Pelizon ed essendo definito come una persona rigida da Dana.