Diverse novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara in programma il 16 e 17 gennaio sui teleschermi di Canale 5.

Le trame della soap opera rivelano che Demir Yaman permetterà alla consorte Zuleyha Altun di riabbracciare suo figlio Adnan, dopo averla fatta uscire dalla struttura psichiatrica in cui era stata internata.

Terra amara, anticipazioni 16 gennaio: Yilmaz non riesce a perdonare Demir

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata che sarà in onda lunedì 16 gennaio dalle ore 14:10 in prima visione tv annunciano vari colpi di scena.

In dettaglio, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Yilmaz. L'ex meccanico, infatti, apparirà particolarmente felice accanto a Mujgan dopo essere riuscito ad impedire la sua fuga in America. Neanche a dirlo, Fekeli e i familiari saranno contenti per la loro ritrovata armonia.

Tuttavia Yilmaz non riuscirà a perdonare il gesto di Demir, reo di avergli sparato alle spalle nel tentativo di riprendersi Zuleyha, che aveva raggiunto la sua tenuta in cerca d'aiuto. A tal proposito, il figlioccio di Fekeli racconterà il suo passato turbolente a Mujgan. Inoltre spiegherà per quale motivo non può rinunciare alla sua vendetta nei confronti di Demir.

Insomma, la faida tra il protagonista e la famiglia Yaman sarà ancora lontana dalla risoluzione.

Puntata 17 gennaio: Zuleyha rivede suo figlio Adnan

Nella puntata di Terra amara che sarà trasmessa martedì 17 gennaio in prima visione tv, Zuleyha si riprenderà lentamente dal tentativo di suicidio, dopo essere stata salvata in tempo dalla suocera Hunkar e dal dottor Tunca.

La protagonista apparirà particolarmente sofferente per la lontananza da suo figlio Adnan dopo essere uscita dalla struttura psichiatrica su aiuto di Demir.

Proprio quest'ultimo deciderà di dare una chance a sua moglie, dopo averla punita per aver chiesto aiuto a Yilmaz. Per questo motivo, il ricco imprenditore le concederà di incontrare seppur per breve tempo suo figlio Adnan. Una scelta che provocherà ulteriori sofferenze nella protagonista dello sceneggiato turco.

Puntata precedente

Nella puntata precedente di Terra amara del 15 gennaio, Mujgan deciderà di rinunciare a partire con sua madre per l'America. Una decisione che verrà presa male da Sevil, che ripudierà sua figlia.

Saniye, invece, temerà che i ladri si siano introdotti alla tenuta, tanto da mandare Gaffur a controllare la situazione. Demir riporterà a casa Zuleyha dalla struttura psichiatrica dopo essere uscito dal carcere in cui era stato rinchiuso per il tentato omicidio di Yilmaz.